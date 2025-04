Seleção? Jorge Jesus responde sobre chance de assumir o Brasil (Jorge Jesus, técnico do Al Hilal )

Jorge Jesus na Seleção Brasileira? O treinador é um dos nomes mais cotados para assumir o comando técnico brasileiro após a saída de Dorival Júnior. Em entrevista coletiva após o empate do seu atual time, o Al Hilal, por 1 a 1 com o Al Ettifaq, nessa sexta-feira (11/4), o português falou sobre as chances de treinar a Canarinho.

“Não se passa nada comigo, não sei de nada, não vou entrar em pormenores do Brasil. Não posso falar de coisas que não têm nada a ver comigo”, declarou sobre um possível convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para treinar a Seleção Brasileira.

Jorge Jesus, inclusive, garantiu não ter nenhuma tratativa e contou já ter conversado com o presidente do Al Hilal a respeito. ”Não posso comentar sobre boatos que não são verdadeiros… Só ouço falar deles na mídia e não responderei a coisas levantadas pela mídia sem o meu conhecimento. Já conversei sobre isso com o presidente e com o clube. O que está lá fora não consigo controlar.”

Por fim, ao ser confrontado por um jornalista local sobre estar forçando uma saída do time para assumir a Seleção, Jorge Jesus encerrou de vez o assunto. “Respeito a opinião dele, mas não quer dizer que seja verdadeira. Não falo mais sobre um tema que não consigo controlar. Falo do jogo. Tudo o que não tenha a ver com o jogo não respondo”, finalizou.

Outro nome para assumir a Seleção

Carlo Ancelotti é outro nome ventilado como possível novo técnico da Seleção Brasileira. Sonho antigo do presidente Ednaldo Rodrigues, o atual treinador pode virar alvo principal da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em razão da crise esportiva do Real Madrid.

Ancelotti tem contrato com o clube espanhol até junho de 2026, mas sua permanência não está assegurada ao fim da temporada. Hoje no Bayer Leverkusen, Xabi Alonso agrada ao presidente Florentino Pérez e é cotado no Real.

De acordo com o jornal A Bola, a “crise do Real Madrid pode levar CBF a alterar decisão de contratar Jorge Jesus”.

A publicação noticia que “Jorge Jesus é o preferido para a sucessão a Dorival Júnior, mas a dificuldade do treinador português em desvincular-se do Al-Hilal, bem como o desejo de JJ de lutar até o fim pela revalidação do título na liga saudita e ainda pela Liga dos Campeões da Ásia, coloca alguns entraves no avançar do processo”.

Jorge Jesus passou a ser a primeira opção da CBF depois das negativas de Ancelotti. Agora, o cenário pode mudar.

