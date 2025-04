Clube próximo do terceiro acesso valoriza ações em 50 vezes (Wrexham está perto de subir para a segunda divisão inglesa)

O Wrexham Football Club, que tem os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney como sócios, aproxima-se de mais um feito histórico na Inglaterra. Vice-líder da League One, com 81 pontos, o time enfrenta o Wigan neste sábado (11/4), a partir das 8h30 (de Brasília), em busca de mais uma vitória rumo à EFL Championship, segundo escalão do futebol inglês.

A campanha do Wrexham até o momento é de 24 vitórias, nove empates e oito derrotas em 41 jogos. Restam cinco rodadas para o fim da temporada regular da terceira divisão da Inglaterra. Os dois mais bem colocados sobem de nível. O Birminghan já confirmou a promoção ao atingir 95 pontos e está bem perto de conquistar o título.

Embora dependa somente das próprias forças, o Wrexham não pode bobear na reta final da League One. Isso porque o Wycombe Wanderers está no encalço, com 78 pontos. Os clubes que terminarem o campeonato do terceiro ao sexto lugar se enfrentam nos playoffs do acesso, que tem formato de mata-mata com semifinal e final.

Veja o top-10 da League One na 41ª rodada

Birmingham City – 95 pontos Wrexham – 81 pontos Wycombe Wanderers – 78 pontos Stockport County – 74 pontos Charlton Athletic – 73 pontos Reading – 68 pontos Bolton – 66 pontos Huddersfield Town – 64 pontos Leyton Orient – 63 pontos Blackpool – 60 pontos

Ryan Reynolds e Rob McElhenney, acionistas do Wrexham (foto: Divulgação)

A ascensão do Wrexham

O Wrexham disputa os torneios de futebol da Inglaterra, porém tem sua sede na cidade homônima no País de Gales. Fundado em 1864, o clube competiu na quinta divisão entre as temporadas 2008/09 e 2022/23, quando ganhou, já na gestão de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, o título da National League.

A equipe somou impressionantes 111 pontos em 46 rodadas, com 34 vitórias, nove empates e apenas três derrotas. O atacante Paul Mullin, presente em todas as partidas, destacou-se ao marcar 38 gols e contribuir com 10 assistências.

Na League Two em 2023/24, Mullin voltou a ser decisivo: somou 24 gols nas 38 ocasiões que esteve em campo e ajudou a instituição a celebrar o segundo acesso consecutivo. O Wrexham obteve 86 pontos em 46 rodadas: 26 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 89 gols marcados e 52 sofridos.

Em 2024/25, o ídolo tem números modestos: apenas três gols em 26 partidas. Todavia, a equipe chama a atenção pela coletividade, já que três atletas estão empatados na artilharia, com oito bolas na rede cada. Um deles é o atacante escocês Steven Fletcher, de 38 anos. No passado, ele acumulou 53 gols em 190 jogos na Premier League a serviço de Burnley, Wolverhampton e Sunderland.

Estádio para 55 mil pessoas?

Ao fim da temporada 2023/24, Rob McElhenney revelou os planos para ampliar o estádio do Wrexham. Em entrevista ao portal Collider, o astro de Hollywood explicou como funcionaria a expansão do Racecourse Ground, que hoje recebe 13 mil pessoas.

“Temos um plano em vigor agora que funcionaria de arquibancada em arquibancada. Então, eventualmente, você terá todos os quatro lados. É difícil dizer com certeza, mas achamos que poderíamos atrair entre 45 e 55 mil pessoas”.

Racecourse Ground, também chamado de ST?K Cae Ras, casa do Wrexham (foto: Wrexham/Divulgação)

Valorização das ações do clube

McElhenney e Reynolds são donos do Wrexham desde 2021, quando pagaram 2 milhões de libras esterlinas (R$ 14,5 milhões) por 99% das ações. Posteriormente, eles negociaram 15% do clube para a família Allyn, dos Estados Unidos.

Com as subidas de divisão no sistema de ligas do futebol inglês, o Wrexham se valorizou no mercado e está avaliado em cerca de 100 milhões de libras (R$ 760 milhões) – 50 vezes além do montante de compra pelos atores dos Estados Unidos e Canadá.

Os astros de Hollywood

Rob McElhenney, de 48 anos, é o criador da série americana It’s Always Sunny in Philadelphia, na qual ele interpreta Mac e também é creditado como desenvolvedor e produtor executivo.

Já Ryan Reynolds, de 47, alcançou o auge ao estrelar Deadpool, em 2016. O filme baseado no anti-herói irreverente da Marvel se tornou um fenômeno cultural, arrecadando mais de US$ 780 milhões em bilheteria.

A notícia Clube próximo do terceiro acesso valoriza ações em 50 vezes foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque