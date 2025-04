Jogador nascido em 2009 estreia e é forçado a atuar sem patrocinador (Jeremy Monga em campo pelo Leicester, na Premier League)

Nasceu em 2009 e já estreou como jogador de futebol profissional. Essa é a história de Jeremy Monga, atleta do Leicester que esteve em uma partida da Premier League. Mas o fato que mais chamou a atenção é que ele foi forçado a atuar sem patrocinador na camisa.

A estreia do inglês nascido em 10 de julho de 2009 ocorreu na segunda-feira (7/4), na derrota do Leicester por 3 a 0 para o Newcastle, no King Power Stadium, casa do time campeão inglês em 2015/16.

Embora a derrota tenha deixado os Foxes ainda mais próximos do rebaixamento na Premier League, a partida foi especial para Jeremy Monga. Aos 29 do segundo tempo, a promessa entrou na vaga de Bilal El Khannouss e fez a sua estreia como profissional.

Porém, o uniforme dele teve que ser diferente. Como tinha apenas 15 anos e 271 dias na estreia, ou seja, menor de 18 anos, Jeremy Monga é proibido de fazer propaganda de alguma empresa em que a lei não permite que ele seja cliente.

Desta forma, a BC.Game, patrocinadora master do Leicester, teve que ser retirada do uniforme de Monga. A empresa é uma casa de apostas com ligação com criptomoedas, e esse estilo de jogo de azar é proibido para pessoas com menos de 18 anos na Inglaterra.

Situação do Leicester na Premier League

Enquanto a partida foi especial para Jeremy Monga, a situação do Leicester na Premier League ficou ainda mais complicada após mais uma derrota.

A equipe, que surpreendeu o mundo do futebol há quase uma década com o título inglês com a geração de N’Golo Kanté, Riyad Mahrez e Jamie Vardy, subiu da Championship na última temporada e está próximo de voltar à Segunda Divisão.

Com 31 rodadas disputadas, o Leicester é o 19º colocado, com 17 pontos e só quatro vitórias, estando à frente apenas do lanterna Southampton, time que já foi rebaixado.

A vantagem do Wolverhampton, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de 15 pontos, ou seja, a queda do Leicester à Championship pode ser definida na próxima rodada: se perder e os Wolves vencerem, o rebaixamento é decretado.

