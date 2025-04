Vitória do Arsenal sobre o Real abre vaga extra na Premier League para Champions (Jogadores do Arsenal comemoram gol contra o Real Madrid)

A vitória do Arsenal sobre o Real Madrid abriu uma vaga extra para a próxima edição da Liga dos Campeões no atual Campeonato Inglês.

A Premier League agora terá cinco vagas, e não mais quatro, para a Liga dos Campeões 2025/26. Isso acontece porque a liga da Inglaterra confirmou ao menos a segunda colocação do ranking de coeficientes da Uefa, calculado de acordo com o rendimento dos times nas três competições europeias da temporada: Champions League, Liga Europa e Liga Conferência.

Duas vagas extras para a Liga dos Campeões são concedidas aos países europeus com base neste ranking. Com a Inglaterra garantida, Espanha e Itália brigam pela segunda vaga ?a Alemanha não tem mais chances matemática de abrir nova vaga na Bundesliga.

Desta forma, os cinco primeiros times do atual Campeonato Inglês estarão classificados para a próxima edição da Champions. Já o sexto colocado vai para a Liga Europa, enquanto o sétimo garante lugar na Liga Conferência, mas isso se nenhum inglês vencer as competições europeias. Neste caso, novas vagas se abririam na tabela da Premier League.

A Inglaterra pode, portanto, ter até sete representantes na principal competição do continente em 2025/26. Para isso acontecer, o Aston Villa precisa vencer a Champions League, e Manchester United ou Tottenham têm de conquistar a Europa League.

Por enquanto, a Premier League tem o seguinte cenário na tabela de classificação:

1 – Liverpool – 73 pontos

2 – Arsenal – 62 pontos

3 – Nottingham Forest – 57 pontos

4 – Chelsea – 53 pontos

5 – Newcastle – 53 pontos

6 – Manchester City – 52 pontos

7 – Aston Villa – 51 pontos

Na Champions atual, os times que se ‘beneficiaram’ com as vagas extras foram Bologna e Borussia Dortmund, quinto colocado nas últimas edições do Calcio e da Bundesliga, respectivamente. Isso se deu porque as ligas de Itália e Alemanha ficaram com as duas primeiras posições no ranking de coeficientes da Uefa na temporada passada.

DESEMPENHO NAS COMPETIÇÕES EUROPEIAS

A Inglaterra ainda tem cinco times vivos nas quartas de final das três competições europeias: Arsenal e Aston Villa, nas quartas de final da Liga dos Campeões, Manchester United e Tottenham, na Liga Europa, e Chelsea, na Liga Conferência.

A Espanha tem quatro: Real Madrid e Barcelona, na Champions, Athletic Bilbao, na Europa League, e Betis, na Conference League.

Já a Itália tem três: a Inter segue viva na Liga dos Campeões, a Lazio na Liga Europa e a Fiorentina na Liga Europa.

COMO FUNCIONA A PONTUAÇÃO DO RANKING

O coeficiente tem uma conta complexa, mas basicamente é calculado através do desempenho coletivo de todas as equipes de cada país nas competições europeias da temporada. As duas ligas com as melhores pontuações médias de coeficiente recebem vaga extra.

As vitórias têm o mesmo valor em todas as competições. Cada vitória vale dois pontos, empate rende um ponto e derrota não gera pontuação. Se uma partida vai para a prorrogação, é considerado o placar após 120 minutos, independente do vencedor na decisão por pênaltis.

Os pontos conquistados por todos os clubes de um país são somados, e o total é dividido pelo número de equipes que o país tem disputando as competições europeias na temporada. Isso resulta na média de coeficiente. Por exemplo: se um país tiver 60 pontos de coeficiente e sete equipes nas competições da Europa, sua pontuação será de 8,571 (60/7).

COMO ESTÁ TOP 5 DO RANKING DE COEFICIENTES DA UEFA

1 – Inglaterra – 25.107 pontos (confirmada)

2 – Espanha – 22.392

3 – Itália – 20.437

4 – Alemanha – 18.046

5 – França – 16.642

*Alemanha e França não têm mais chances de vaga extra

