Jornal afirma que Ronaldo Fenômeno deve vender clube nas próximas semanas e aponta preço (Ronaldo, dono do Real Valladolid)

O jornal espanhol El Norte de Castilla afirmou que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno deve fechar acordo para vender o Real Valladolid em breve.

O ex-dono da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro é o acionista majoritário do clube espanhol.

Em 2018, o pentacampeão mundial adquiriu 51% das ações e posteriormente ampliou a porcentagem para 82.

O ex-jogador já havia considerado negociar o Real Valladolid em outras oportunidades. Em 2024, o porta-voz do clube assumiu que houveram propostas, mas que Ronaldo desistiu de avançar com as conversas.

Em março deste ano, o ex-camisa 9 falou sobre a possibilidade de venda, mas afirmou que não sabia quando isso aconteceria.

Segundo o El Norte de Castilla, a saída do ex-atacante é ‘iminente’ e deve se concretizar nas próximas semanas.

Além disso, o veículo de imprensa aponta que a negociação deve ocorrer por cerca de 50 milhões de euros (R$ 331 milhões na cotação atual).

Real Valladolid luta contra o rebaixamento

O Real Valladolid é o último colocado de LaLiga (Primeira Divisão da Espanha), com 16 pontos. Com oito rodadas restantes da competição, o time luta para conseguir deixar a zona de rebaixamento.

A equipe está 14 pontos atrás do primeiro colocado fora da área de descenso, Alavés (17ª).

