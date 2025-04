Com renovação, Salah terá segundo maior salário da Premier League; veja top 10 (Mohamed Salah, o 'Rei Egípcio', posa no Anfiled após renovação de contrato com o Liverpool )

A renovação de contrato com o Liverpool garantiu a Mohamed Salah o segundo maior salário da Premier League a partir da temporada 2025/206. De acordo com o jornal inglês The Sun, nesta sexta-feira (11/4), o atacante egípcio receberá 400 mil euros por semana (cerca de R$ 2.6 milhões).

Salah estendeu o contrato com o Liverpool por três temporadas. O vínculo do ‘Rei Egípcio’ com os Reds terminaria em junho deste ano.

Ao final do novo contrato, em junho de 2027, Salah terá recebido 62,4 milhões de euros (cerca de 320,5 milhões) – ou seja, 20,8 milhões de euros por ano (R$ 18,8 milhões).

Ainda segundo o The Sun, o novo salário de Salah só fica abaixo dos vencimentos de Erling Haaland no Manchester City. O centroavante norueguês recebe 500 mil euros por semana (R$ 3.3 milhões) nos Citzens.

Kevin de Bruyne também recebe 400 mil euros semanais. No entanto, o meia belga está de saída do Manchester City e não deve disputar a Premier League na próxima temporada.

Top 10 dos maiores salários da Premier League

Erling Haaland (Manchester City) – 500 mil euros (R$ 3.3 milhões) Mohamed Salah (Liverpool) 400 mil euros (R$ 2.6 milhões) Kevin De Bruyne (Manchester City) – 400 mil euros (R$ 2.6 milhões) Casemiro (Manchester United – 350 mil euros ((R$ 2.3 milhões) Marcus Rashford (Manchester United/Aston Villa) – 325 mil euros (R$ 2.1 milhões) Raheem Sterling (Chelsea/Arsenal) – 325 mil euros (R$ 2.1 milhões) Bernardo Silva (Manchester City) – 300 mil euros (R$ 2 milhões) Bruno Fernandes (Manchester City – 300 mil euros (R$ 2 milhões) Jack Grealish (Manchester City) – 300 mil euros ((R$ 2 milhões) Kai Havertz (Arsenal) – 280 mil euros (R$ 1.8 milhão)

*Salários por semana

Salah no Liverpool

Salah tem 243 gols em 394 partidas pelos ‘Reds’. O atacante de 32 anos chegou ao clube em 2017, procedente da Roma.

O egípcio é terceiro maior artilheiro da história do Liverpool – está abaixo de Ian Rush (653 gols) e Roger Hunt (463 gols).

Na atual temporada, Salah tem 35 gols e 22 assistências em 45 jogos pelo Liverpool.

Mo Salah fez 27 gols e deu 17 assistências na Premier League nesta temporada, o que deixa o Liverpool muito próximo do título, com 11 pontos de vantagem para o vice-líder Arsenal a apenas sete rodadas do fim do campeonato.

Em oito temporadas, o ‘Rei Egípcio’ conquistou oito taças pelos Reds, incluindo uma Liga dos Campeões e um Campeonato Inglês (veja a lista abaixo).

Títulos de Salah pelo Liverpool

Liga dos Campeões da UEFA: 2018–19

Supercopa da UEFA: 2019

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2019

Premier League: 2019–20

Copa da Liga Inglesa: 2021–22 e 2023–24

Copa da Inglaterra: 2021–22

Supercopa da Inglaterra: 2022

