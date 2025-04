Lenda do Real surpreende com elogio a garoto do Barça: ‘Não vi Messi fazer isso’ (Gutti foi campeão de tudo pelo Real Madrid)

Campeão de tudo com os Galácticos do Real Madrid, o ex-jogador Guti se mostrou encantado com o futebol apresentado pelo jovem Lamine Yamal, do Barcelona, até mesmo colocando-o à frente de Lionel Messi em uma comparação específica.

Com apenas 17 anos de idade, Lamine Yamal já tem sido decisivo tanto para o Barcelona como para a seleção espanhola. Destaque do time catalão na temporada, a joia foi protagonista da La Furia no recente título da Eurocopa, no ano passado, sendo líder de assistências da competição.

Lamine Yamal já tem 97 jogos, 21 gols e 25 assistências na ainda curta carreira. Lionel Messi, por sua vez, só marcou um gol (em nove jogos) no profissional antes dos 18 anos. O desempenho apresentado pelo jovem espanhol com tão pouca idade impressiona Guti.

“Não vi Messi fazer isso com essa idade. Ele está na primeira divisão e é um jogador juvenil do segundo ano. É um garoto que atualmente é a referência do Barcelona”, disse Guti ao jornal Mundo Deportivo.

Guti reconheceu que Yamal já é muito melhor do que ele foi como jogador e ainda saiu em defesa do atacante do Barça pelas críticas que recebe por não fazer muitos gols.

“Ele está anos-luz à frente do que fiz. O melhor? O que é o melhor? Ser o melhor significa ser o melhor em todas as partidas, e em todas as partidas ele não é. Acontece com ele como com Kylian [Mbappé], com Vinicius [Júnior]?

Ele tem um talento brutal, e muitas vezes falamos sobre ele não marcar gols, mas é que com os passes que ele faz, ele decide o jogo. Ele é um jogador que decide o jogo com uma jogada.”

Ex-meio-campista, Guti defendeu o Real Madrid de 1994 a 2010 e enfileirou títulos com a camisa merengue, conquistando três vezes a Liga dos Campeões e cinco vezes o Campeonato Espanhol. Ele ainda faturou o Mundial de Clubes de 1998 e 2002.

Yamal, ao lado de Raphinha, tem sido o grande destaque do Barcelona na atual temporada. O time catalão lidera o Campeonato Espanhol e praticamente carimbou a sua passagem para as semifinais da Liga dos Campeões ao golear o Bayern de Munique por 4 a 0 no jogo de ida, nesta quarta-feira (09), com os dois balançando as redes, além de Lewandowski (2). Além disso, disputa o título da Copa do Rei contra o arquirrival Real Madrid, em 26 de abril.

A notícia Lenda do Real surpreende com elogio a garoto do Barça: ‘Não vi Messi fazer isso’ foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress