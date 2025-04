Lewandowski desbanca Vini Jr, Raphinha e Mbappé em ranking da Europa (Lewandowski, atacante do Barcelona)

No Barcelona desde 2022, Robert Lewandowski é um dos jogadores mais importantes no esquema do técnico Hansi Flick. Formando trio de ataque com Yamal e Raphinha, o polonês é o artilheiro entre as principais ligas europeias na atual temporada.

Segundo os dados do Sofascore, Lewandowski marcou 40 vezes e deu três assistências em seus 43 jogos. Assim, o polonês precisa de apenas 80 minutos para participar de um gol e de menos de quatro finalizações para balançar as redes.

É a oitava vez na carreira que Lewandowski marca 40 gols em uma temporada. Enquanto estava no Bayern de Munique, o polonês alcançou a marca em sete ocasiões.

Apesar de ser o artilheiro entre as principais ligas, Lewandowski não lidera a Chuteira de Ouro. O atacante fica atrás do egípcio Salah, do Liverpool. A premiação contabiliza apenas gols marcados pelos campeonatos nacionais, e o polonês tem dois tentos a menos que o jogador da equipe inglesa.

A fase artilheira do atacante acompanha a grande temporada do Barcelona. O time de Hansi Flick lidera o Campeonato Espanhol com 67 pontos, quatro a mais que o Real Madrid. A equipe ainda tem vaga encaminhada às semifinais da Liga dos Campeões, já que bateu o Borussia Dortmund por 4 a 0 na ida pelas quartas.

Desbancou grandes nomes

Lewa ainda desbancou outros grandes nomes do futebol mundial – e mais jovens!. Atacante do Real Madrid, Vini Júnior, de 24 anos, é uma das referências do setor ofensivo – nesta temporada, são 20 gols em 44 jogos.

Companheiro de Vini, o francês Mbappé, de 26 anos, é outro que desponta como destaque – são 33 gols em 48 jogos.

Por fim, Lewa desbanca o próprio Rafinha, de 28 anos, que faz parte do trio de ataque. O brasileiro tem 28 gols em 45 jogos.

A notícia Lewandowski desbanca Vini Jr, Raphinha e Mbappé em ranking da Europa foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press