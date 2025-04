Ex-jogador bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro revela ofertas para função de técnico (Ex-jogador passou três temporadas no Cruzeiro )

O ex-jogador do Cruzeiro Júlio Baptista, um dos jogadores que integraram o elenco do clube que foi bicampeão da Série A do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014), falou sobre propostas que recebeu para a função de treinador.

Após aposentadoria da carreira como atleta em 2019, o ex-meia assumiu o comando do time B do Real Valladolid, clube que tem Ronaldo Fenômeno como dono.

O ex-atleta passou três temporadas (2021/2022 até 2023/2024) na função. Foram 63 partidas como técnico do time, com 20 vitórias, 10 empates e 33 derrotas.

Em entrevista ao jornal espanhol As, Júlio revelou que recebeu algumas ofertas após deixar a equipe, mas as negociações não avançaram e ele preferiu agurdar outras chances.

“Não vou comentar qual equipe foi, mas houveram sondagens. Estivemos perto de fechar co mdois clubes, mas no final não se concretizou e decidi esperar. No final das contas, a vida de um treinador é um pouco diferente. E sabemos que, no máximo, ele terá duas aventuras no futebol profissional, e temos que acertar. Então, temos que escolher bem para mostrar o trabalho que estamos fazendo”, disse.

Ao ser perguntado sobre desejo de trabalhar na base do Real Madrid, o ex-jogador do clube destacou que existiu a possibilidade no passado, mas se vê mais preparado para o cargo neste momento da carreira como técnico.

“Bem, eu adoraria. No final é o Real Madrid. Na época, outras circunstâncias surgiram. Houve, digamos, excesso de procura. Acho que para chegar ao Real Madrid, independentemente da liga, o treinador tem que estar muito bem preparado. E naquela época eu estava apenas começando. Agora eu poderia começar aqui, sim. Acredito que o tempo que passei em outros lugares me deu uma base, que acredito ser boa e importante, para continuar me desenvolvendo. Hoje me sinto muito mais confiante para chegar. Se um dia eu tiver a oportunidade de trabalhar aqui, o que espero poder, espero que seja com uma boa base”, disse.

Júlio Baptista no Cruzeiro

Contratado em 2013, Júlio Baptista conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro (2013 e 2014) e do Campeonato Mineiro (2014) pelo Cruzeiro. O ex-atleta se despediu do clube em 2015. Ao todo, atuou em 56 partidas e marcou 16 gols.

Depois da passagem pela Raposa, jogou por Orlando City (EUA) e CFR Cluj (Romênia).

A notícia Ex-jogador bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro revela ofertas para função de técnico foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque