Messi leva empurrão de brasileiro, e jogo termina em confusão nos Estados Unidos (Jogo entre Inter Miami e Los Angeles terminou em confusão nos Estados Unidos)

A vitória do Inter Miami diante do Los Angeles, por 3 a 1, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, terminou em confusão na noite dessa quarta-feira (9/4).

A troca de empurrões e tapas na cara entre diversos jogadores teve início depois que o zagueiro brasileiro Marlon, ex-jogador do Fluminense, deu um “chega pra lá” no craque Lionel Messi.

No lance, o argentino recebeu um passe no meio-campo e conduziu em velocidade aplicando um drible característico. Entretanto, o brasileiro esqueceu a bola e partiu para cima de Messi com um forte empurrão.

O craque caiu e, enquanto rolava no gramado, diversos companheiros do Inter Miami, incluindo o atacante uruguaio Luis Suárez, correram para tirar satisfação com Marlon. Rapidamente, os jogadores de ambos os times se estapearam no gramado.

Apesar da intensidade da falta, Marlon recebeu apenas um cartão amarelo.

Veja o momento da confusão:

| FECHOU O TEMPO!



Marlon Santos, ex-#Fluminense, tromba em Messi para matar o contra-ataque do Inter Miami, e o clima esquentou.



Jordi Alba e Suarez foram “cobrar” o brasileiro.@territoriomls pic.twitter.com/HCZPaAxB98 — Cristian Moraes (@18Cristian_MR) April 10, 2025

Messi na temporada

Aos 37 anos, Lionel Messi tem nove jogos em 2025, com oito gols e duas assistências. Ele balançou as redes, inclusive, duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Los Angeles.

Com o resultado, o Inter Miami avançou pela primeira vez para as semifinais da Copa dos Campeões da Concacaf.

A equipe do argentino enfrentará agora o Vancouver Whitecaps, do Canadá, que bateu o Pumas, do México, nas quartas.

A notícia Messi leva empurrão de brasileiro, e jogo termina em confusão nos Estados Unidos foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque