Jardim diz que é culpado por resultados do Cruzeiro, mas não pelo elenco (Time do Cruzeiro na Sul-Americana)

O técnico Leonardo Jardim assumiu a responsabilidade pela derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Mushuc Runa, do Equador, nessa quarta-feira (9/4). A Raposa perdeu para os equatorianos dentro do Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Apesar de ter se responsabilizado pelos resultados ruins nos últimos jogos, Jardim ressaltou que é neutro em relação ao elenco, que não foi montado por ele. O português chegou ao Cruzeiro em fevereiro, e só teve voz ativa na contratação do atacante Wanderson, que foi anunciado após a sua chegada.

“A minha responsabilidade em relação aos resultados não é nem parcial, é total. E é neutra em relação à formação de elenco, porque só um jogador chegou depois de eu chegar. Mas relação aos resultados, a minha responsabilidade é total, pois sou eu que escalo os jogadores” Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro

Rotatividade no elenco do Cruzeiro?

Na sequência, Jardim falou das alternâncias no time titular do Cruzeiro. O técnico mudou peças para o duelo com o Mushuc Runa, mas afirma que ‘não entende por que a imprensa fala tanto em rotatividade, se ele troca apenas duas ou três peças por jogo’.

“Falam muito de rotatividade, mas temos apresentado uma equipe sempre com a maioria dos nossos talentos e investimentos dentro de campo. Isso é uma ideia falsa. Não estou fazendo grande rotatividade. Eu coloquei o Marlon (no lugar de Kaiki, na lateral esquerda), que vinha trabalhando bem e merecia uma oportunidade de jogar”, disse Jardim.

“Já os outros jogadores são todos importantes. Eu não comecei com jogadores da base, os juniores, comecei com jogadores que já ganharam Libertadores e outros campeonatos em outros clubes, que foram referência em outros clubes. A equipe sempre anda em volta dos mesmos, estamos falando de duas peças que podem ter mudado. O núcleo principal da equipe é esse que tem sido apresentado nos jogos”, complementou.

O Cruzeiro a campo diante do Mushuc Runa com Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo e Matheus Pereira; Dudu e Gabigol.

Na sequência, Jardim citou a forma como o Internacional entrou para o duelo com o Cruzeiro, no domingo passado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado venceu a Raposa por 3 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre.

“Não sei por que estão falando sempre de rotatividade. Eu vejo todas as melhores equipes (mudando dois ou três jogadores por jogo). O Internacional mudou dois ou três jogadores quando atuou contra nós. Acho que é uma situação normalíssima. Não sei por que estão falando sempre disso. Acho que nossos jogadores são contratações valiosas e nível para jogar no Cruzeiro.”

