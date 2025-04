Raphinha marca, e Barcelona goleia Borussia Dortmund na Champions League (Lewandowski comemora gol do Barcelona contra o Borussia Dortmund)

Nesta quarta-feira (9/4), o Barcelona venceu o Borussia Dortmund por 4 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, disputado no Estádio Olímpico Lluís Companys. Lewandowski (2), Raphinha e Yamal marcaram os gols da partida.

Com boa vantagem do time espanhol, a partida de volta será realizada nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park. O classificado enfrenta o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Inter de Milão.

As duas equipes voltam a campo no sábado. O Barcelona enfrenta o Leganés, fora de casa, às 16h, pelo Campeonato Espanhol. Por sua vez, o Borussia Dortmund visita o Bayern de Munique, às 13h30, pelo Alemão.

Os gols do jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Barcelona, que contou com casa cheia. Aos 25 minutos, Fermín López cruzou e Pau Cubarsí cabeceou para o gol. Raphinha completou de carrinho e abriu o placar na Espanha.

Na etapa complementar, o Barcelona continuou pressionando e ampliou. Aos três minutos, após cruzamento de Yamal, Raphinha tocou para Lewandowski marcar o segundo. Aos 21, o polonês aproveitou passe de Fermín López, chutou forte e fez o terceiro.

Com três gols de desvantagem, o Borussia Dortmund foi para cima, mas sofreu com contra-ataques. Aos 32 minutos, após bola enfiada de Raphinha, Yamal bateu na saída do goleiro Kobel para fechar o placar.

A notícia Raphinha marca, e Barcelona goleia Borussia Dortmund na Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press