Campeão do mundo ‘alfineta’ Messi e aponta cenário em que o argentino não teria Bolas de Ouro (Messi é o maior vencedor da Bola de Ouro na história, com oito troféus)

O ex-meia Francesco Totti, um dos integrantes da Itália campeã do mundo em 2006, especulou que o astro argentino Lionel Messi teria uma carreira com menos prêmios individuais se tivesse jogado na Roma.

O ex-atleta é ídolo do clube italiano e atuou no time durante toda a carreira (25 temporadas).

O ex-camisa 10 da equipe foi um dos principais jogadores do planeta durante o final da década de 1990 e começo dos anos 2000.

Totti recebeu propostas durante a carreira para deixar a Roma. Porém, preferiu ficar e se tornou uma lenda do clube.

Ao falar sobre o fato de não ter conquistado nenhuma Bola de Ouro, ele defendeu que Messi, dono de oito prêmios de melhor jogador do mundo (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023), jamais venceria o troféu se atuasse na Roma.

“Coloque o Messi durante 25 anos na Roma e me fale quantas Bolas de Ouro ele ganha. Ganha 10 Bolas de Ouro? Sabe quantas eles ganha? Zero!”, afirmou ao podcast Viva el Futbol.

“Não preciso da Bola de Ouro. Ganhei tudo na Roma. 25 anos, essa é minha maior vitória”, adicionou.

Carreira de Totti

Cria das categorias de base da Roma, Totti disputou 785 partidas pela equipe e se tornou o futebolista com mais jogos disputados pelo clube. O ex-camisa 10 marcou 307 gols e distribuiu 205 assistências com a camisa do time.

Títulos pela Roma

1x Campeonato Italiano (2000/2001)

2x Copa da Itália (2006/2007 e 2007/2008)

2x Supertaça da Itália (2001/2002 e 2007/2008)

Prêmios individuais

Chuteira de ouro (2006/2007)

Artilheiro do Campeonato Italiano (2006/2007)

Seleção da Eurocopa (2000)

