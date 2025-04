Ex-companheiro expõe relação ruim com Messi e critica: ‘Consegue te deixar mal’ (Ter Stegen e Lionel Messi venceram 14 títulos juntos pelo Barcelona )

O goleiro Marc-André ter Stegen criticou o comportamento do craque Lionel Messi. O alemão foi companheiro do argentino no Barcelona por oito temporadas – de 2014 a 2021.

Em entrevista ao podcast Phrasenmäher, do jornal alemão Bild, Ter Stegen presenciou a ‘raiva’ de Messi nos treinamentos e ressaltou a capacidade do camisa 10 de fazer um companheiro se sentir ‘mal’.

“Provavelmente, ele é o único jogador que consegue jogar a bola na sua cara se quiser. Outros chutariam em outro lugar, mas ele tem essa habilidade e conseguia acertar o alvo. Ele já fez isso várias vezes. De onde vinha essa raiva? Você vai ter que perguntar a ele. Se ele quiser te deixar mal, ele consegue”, afirmou o goleiro de 32 anos, que detalhou a relação ruim com Messi.

“Messi é um personagem especial. Ele motiva com muitas coisas com as quais não nos motivamos. Tiveram momentos em que as coisas não funcionaram entre nós, porque ele estava chateado comigo e eu estava chateado com ele. Nunca discutimos, para não dizer que tínhamos uma relação ruim, mas tivemos os nossos momentos, e está tudo bem”, acrescentou Ter Stegen, que também elogiou o desafeto.

“Sem dúvida, foi interessante tê-lo na equipe e ver como ele lidera. Se é o meu estilo ou não, foi interessante de ver isso. Leo não fala muito, mas trabalha muito com a presença e precisa de dizer relativamente pouca coisa. Quando diz alguma coisa, todo mundo ouve”, concluiu o jogador da Seleção Alemã.

Ter Stegen e Messi no Barcelona

Em oito temporadas juntos, Ter Stegen e Messi conquistaram 14 títulos pelo Barcelona. Foram cinco do Campeonato Espanhol (2014/15, 15/16, 17/18 e 18/19); uma Liga dos Campeões (2014/15); um Mundial de Clubes (2015); cinco Copas do Rei (2014/15, 15/16, 16/17, 17/18 e 20/21); duas Supercopas da Espanha (2016 e 2018); e uma Supercopa da Europa (2015).

Atualmente, Ter Stegen se recupera de uma lesão no tendão patelar do joelho direito, que o afastou da temporada 2024/2025.

Já Messi, que deixou o Barcelona como maior artilheiro (672 gols) e vencedor de títulos (35 taças), está no Inter Miami desde 2023. Antes, o campeão mundial com a Seleção Argentina teve passagem de duas temporadas pelo Paris Saint-Germain.

