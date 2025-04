crédito: No Ataque Internacional

Os seis patrocinadores do SBT na Copa Sul-Americana (SBT transmitirá Copa Sul-Americana)

O SBT anunciou as seis companhias que serão anunciantes nas transmissões dos jogos da Copa Sul-Americana de 2025. A emissora fechou contratos de patrocínio com as marcas VBet (plataforma de apostas), Sanofi (indústria farmacêutica), Bem Brasil (alimentos), Aurora (alimentos), Pagbank (serviços financeiros) e MGM.

As transmissões ao vivo são um pilar estratégico para o SBT, consolidando sua posição como uma das principais referências na cobertura de grandes eventos.As partidas da Copa Sul-Americana terão a narração de Tiago Leifert que, assim como na transmissão da Uefa Champions League, reforça o time esportivo da emissora.

“Estamos felizes com os resultados desta temporada, pois levar a Conmebol Sul-Americana ao vivo para o público reforça nosso compromisso com o entretenimento de qualidade, oferecendo uma experiência que envolve grandes jogos e um time de esportes técnico e irreverente”, afirmou Vicente Varela, superintendente de Negócios e Comercialização do SBT.

“Para os anunciantes, nosso total agradecimento, pois as transmissões ao vivo são uma oportunidade de se conectarem com os espectadores fãs de esportes do SBT, de forma simultânea em momentos de engajamento, associando suas marcas a grandes emoções do esporte”, complementou o executivo.

Os seis jogos da fase de grupos da Sul-Americana no SBT

O SBT exibirá, ao todo, seis partidas na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Uma delas já ocorreu: vitória do Fluminense sobre o Once Caldas, por 1 a 0, em 1º de abril, pela primeira rodada do grupo F. A segunda será nesta terça-feira (8/4), a partir das 21h30, entre América de Cali, da Colômbia, e Corinthians.

Também passarão no SBT os jogos Vasco x Lanús, Corinthians x América de Cali, Lanús x Vasco e Huracán x Corinthians. O canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) ainda veiculará duelos pelas fases de mata-mata, bem como a grande decisão, em 22 de novembro, na Bolívia.

Once Caldas 0 x 1 Fluminense

1ª rodada do Grupo F

Data: 1/4 (terça-feira)

Horário: 21h30

Local: Estádio Palogrande, em Manizales (Colômbia)

América de Cali x Corinthians

2ª rodada do Grupo C

Data: 8/4 (terça-feira)

Horário: 21h30

Local: Estadio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia)

Vasco x Lanús

3ª rodada do Grupo G

Data: 22/4 (terça-feira)

Horário: 21h30

Local: Estádio de São Januário (Rio de Janeiro)

Corinthians x América de Cali

4ª rodada do Grupo C

Data: 6/5 (terça-feira)

Horário: 21h30

Local: Neo Química Arena (São Paulo)

Lanús x Vasco

5ª rodada do Grupo G

Data: 13/5 (terça-feira)

Horário: 21h30

Local: Estádio Ciudad de Lanús (Argentina)

Huracán x Corinthians

6ª rodada do Grupo C

Data: 27/5 (terça-feira)

Horário: 21h30

Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires (Argentina)

Formato de disputa da Sul-Americana

As equipes de cada grupo se enfrentam em turno e returno, com três jogos em casa e três fora. Ao fim das seis partidas, os oito líderes avançam diretamente às oitavas de final.

Já os oito segundos colocados vão à fase de playoffs, imediatamente anterior à oitavas. Nesta etapa, enfrentarão em formato de mata-mata (ida e volta) os oito terceiros colocados eliminados na fase de grupos da Copa Libertadores. Os confrontos serão definidos por meio de sorteio na Conmebol.

A partir da fase de playoffs, a competição segue em modelo mata-mata (ida e volta), sem prorrogação e sem o critério de número de gols marcados fora de casa, até as semifinais. Igualdade no placar agregado leva a decisão para os pênaltis.

A final será realizada em jogo único, no dia 22 de novembro, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Em caso de empate no tempo regulamentar, está prevista a disputa de prorrogação antes de eventuais penalidades.

O campeão da Sul-Americana de 2025 tem vaga garantida na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

Premiação por fase

Fase de grupos: US$ 300 mil por partida como mandante, totalizando US$ 900 mil (R$ 5,3 milhões) + bônus de US$ 115 mil por vitória (R$ 678 mil);

US$ 300 mil por partida como mandante, totalizando US$ 900 mil (R$ 5,3 milhões) + bônus de US$ 115 mil por vitória (R$ 678 mil); Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,9 milhões);

US$ 500 mil (R$ 2,9 milhões); Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,5 milhões);

US$ 600 mil (R$ 3,5 milhões); Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 4,1 milhões);

US$ 700 mil (R$ 4,1 milhões); Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,7 milhões);

US$ 800 mil (R$ 4,7 milhões); Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,8 milhões);

US$ 2 milhões (R$ 11,8 milhões); Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 38,3 milhões)

