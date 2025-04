Inter vence fora de casa e abre vantagem contra o Bayern na Champions (Internazionale abriu o placar, sofreu o empate, mas garantiu a vitória por 2 a 1)

A Inter de Milão venceu o Bayern de Munique no primeiro jogo das quartas de final da Champions League, nesta terça-feira (8/4). Na Allianz Arena, a equipe do técnico Simone Inzaghi garantiu a vitória por 2 a 1, com assistência do brasileiro Carlos Augusto no segundo gol dos italianos. Lautaro Martínez e Frattesi fizeram para a Inter, enquanto Thomas Muller marcou para os alemães.

Com o resultado, a Inter de Milão sai em vantagem na disputa por uma vaga na semifinal do torneio continental. O segundo jogo está marcado para próxima quarta-feira (16/4), às 16h (de Brasília), no Estádio San Siro.

No entanto, as duas equipes ainda jogam neste sábado pelas respectivas competições nacionais. O Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund, às 13h30, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Já a Inter de Milão enfrenta o Cagliari na 32ª rodada do Campeonato Italiano, às 13 horas.

O jogo

O Bayern de Munique começou a partida com as melhores chances de marcar o gol, mas encontrou dificuldades na hora de finalizar. Já a Inter de Milão não atacou com a mesma intensidade do adversário, mas apresentou maior eficiência.

Aos 38 minutos da primeira etapa, após um desvio de Thuram na pequena área, Lautaro Martínez aproveitou para marcar o gol dos italianos.

No segundo tempo, Laimer cruzou para Muller, que havia entrado há pouco em campo, igualar a partida, aos 40. No entanto, ao 43, com assistência do brasileiro Carlos Augusto, Frattesi voltou colocar a Inter de Milão na frente e garantiu a vantagem na busca por uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões.

A notícia Inter vence fora de casa e abre vantagem contra o Bayern na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press