Por que jogo do Cruzeiro na Sul-Americana não terá torcida no Mineirão?

Por causa de punição da Conmebol, o Cruzeiro jogará sem público contra o Mushuc Runa, do Equador. A partida da segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana será nesta quarta-feira (9/4), a partir das 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O motivo da penalização foi o uso de sinalizadores, foguetes e bombas por parte da torcida celeste, em confronto de outubro de 2024, válido pela edição passada do torneio.

Por que a Raposa foi punida?

Cruzeiro e Lanús, da Argentina, empataram por 1 a 1 na ida da semifinal da última Sul-Americana. O jogo foi disputado no Mineirão, e teve início retardado por causa do grande número de sinalizadores acesos.

Foram 14 minutos de atraso até a partida começar. Depois, durante o segundo tempo, o árbitro optou por paralisar novamente o confronto devido à névoa de fumaça que cobria o campo.

Em dezembro, saiu a punição do Cruzeiro: um jogo com portões fechados, além de multa de 157 mil dólares (R$ 946 mil na cotação da época).

Jogos do Cruzeiro em casa nesta Sul-Americana

2ª rodada – Cruzeiro x Mushuc Runa, do Equador

Data: 9/4 (quarta-feira)

Horário: 21h30

Local: Mineirão (Belo Horizonte)

5ª rodada – Cruzeiro x Palestino, do Chile

Data: 14/5 (quarta-feira)

Horário: 21h30

Local: Mineirão (Belo Horizonte)

6ª rodada – Cruzeiro x Unión, da Argentina

Data: 28/5 (quarta-feira)

Horário: 21h30

Local: Mineirão (Belo Horizonte)

