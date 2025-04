Clube ‘pune’ elenco após goleada em clássico, e jogadores não puderam voltar para casa (Porto foi goleado por 4 a 1 pelo Benfica)

O Porto “puniu” jogadores do clube após a goleada em clássico contra o Benfica nesse domingo (6/4).

As equipes se enfrentaram, no Estádio do Dragão (casa do Porto), pela 28ª rodada do Campeonato Português.

Líderes da competição, com 68 pontos, os visitantes venceram o confronto por 4 a 1. Os donos da casa ocupam a terceira posição na competição, com 56 pontos, nove a menos que o segundo colocado, Sporting.

Segundo o jornal português Record, o Porto “castigou” o elenco após a derrota. Os atletas dos dragões não puderam dormir em casa e permaneceram na concentração.

Ainda de acordo com o veículo de imprensa, as folgas que estavam previstas foram anuladas.

Impacto da goleada na temporada do Porto

Com a derrota para o Benfica, o Porto fica mais longe da disputa pelo título e de uma vaga para Champions League na próxima temporada.

Com seis rodadas restantes nesta edição da competição, a equipe está na zona de classificação para Europa League. Porém, caso seja ultrapassada pelo Braga, quarto colocado, disputará a Conference League.

A notícia Clube ‘pune’ elenco após goleada em clássico, e jogadores não puderam voltar para casa foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque