Fica ou sai do Liverpool? Van Dijk atualiza negociação (Virgil van Dijk é ídolo do Liverpool )

Zagueiro do Liverpool, Virgil Van Dijk deu motivos para a torcida dos Reds ficar mais tranquila sobre a negociação envolvendo seu futuro no clube. Com contrato até 30 junho deste ano, o jogador de 33 anos disse que as tratativas para sua permanência em Liverpool tiveram progresso.

Depois da derrota por 3 a 2 para o Fulham, no Campeonato Inglês, Van Dijk falou sobre a situação e reforçou o carinho que sente pela cidade e pelos torcedores do Liverpool.

“Temos um progresso, sim (nas negociações). Não sei se vou ficar, vamos ver. São discussões internas. Eu amo o clube, amo os torcedores, que estão sempre por nós e sempre queremos recompensá-los” falou o holandês.

Em março, o zagueiro não havia demonstrado sinais de que permaneceria no clube. Ele chegou a dizer, inclusive, que “não fazia ideia” de qual seria seu destino no futebol depois do fim do contrato.

O Liverpool é o líder da Premier League, com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, Arsenal, que soma 62 pontos.

Van Dijk no Liverpool

Van Dijk chegou no Liverpool em 2018. Na época, o clube inglês desembolsou 75 milhões de euros (R$ 484 milhões na cotação atual) para comprar o zagueiro do Southampton.

O zagueiro marcou 26 gols em 323 jogos disputados pelo Liverpool. Ele se tornou jogador de confiança de Jurgen Klopp nas conquistas da Premier League (19/20) e da Champions League (2019). Com as taças, criou identificação com a torcida e alcançou o posto de ídolo do clube.

