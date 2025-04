Guardiola diz que brasileiro do City não é ‘inteligente’ para atuar no meio (Pep Guardiola, técnico do Manchester City)

Após o empate do Manchester City com o rival Manchester United, por 0 a 0, nesse domingo (6/4), Pep Guardiola falou sobre o brasileiro Matheus Nunes, que atuou como lateral-direito. O treinador afirmou que não vê o jogador como meio-campista por não ter “inteligência” suficiente.

Um repórter indagou Guardiola sobre a necessidade de maior agressividade ofensiva de Matheus Nunes na lateral. O treinador destacou que vê pontecial no jogador de 26 anos, mas não pelo meio.

“Ele pode se tornar um bom lateral-direito pela parte física. Eu acredito que ele não é um jogador para atuar no meio, porque não é inteligente o suficiente na composição. Ele tem habilidades incríveis e está aprendendo bastante” Guardiola sobre Matheus Nunes

O técnico do City destacou a atenção de Nunes para defender: “Os laterais sempre cometem um grande erro: quando o cruzamento vem na segunda trave e eles estão sempre ‘dormindo’. E hoje ele defendeu muito bem em dois ou três cruzamentos”.

Matheus Nunes: brasileiro ou português?

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Matheus Nunes se mudou para Portugal aos 13 anos. Lá, se formou na base do Ericeirense. Também atuou no Estoril Praia e no Sporting antes de chamar a atenção do Wolverhampton, da Inglaterra.

Em 2023, o Manchester City adquiriu os direitos do jogador por 53 milhões de euros (R$ 340 milhões na cotação atual), conforme divulgado pela imprensa da Inglaterra.

Apesar de ter vivido no Brasil até os 13 anos, Nunes optou por defender a Seleção Portuguesa. Ele chegou a ser convocado por Tite para defender a amarelinha em 2021, mas não se apresentou por não ter se vacinado em meio à Pandemia da Covid-19.

Depois, no mesmo ano, defendeu Portugal pela primeira vez ao ser convocado pelo técnico Fernando Santos. Nunes disputou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção de Cristiano Ronaldo.

