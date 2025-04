crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Manchester United x Manchester City pela Premier League hoje (6/4)? (Bruno Fernandes, do United, e De Bruyne, do City)

Manchester United e Manchester City se enfrentam neste domingo (6/4) pela 31ª rodada da Premier League. A bola vai rolar a partir de 12h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester.

O clássico do Campeonato Inglês será disputado nos domínios do United que vem de derrota para o Nottingham Forest por 1 a 0 e briga no meio da tabela. O City, por outro lado, luta por uma vaga na Champions League. Na rodada anterior, a equipe de Pep Guardiola venceu o Leicester por 2 a 0.

O jogo entre Manchester United e Manchester City pela Premier League será transmitido por ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming) a partir de 12h30 (de Brasília).

Manchester United x Manchester City: prováveis escalações

Manchester United: Onana; Leny Yoro, De Ligt, Noussair Mazraoui e Diogo Dalot; Casemiro, Manuel Ugarte e Patrick Dorgu; Garnacho, Joshua Zirkzee e Bruno Fernandes. Técnico: Ruben Amorim.



