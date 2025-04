crédito: No Ataque Internacional

Filha de ex-astro da NBA marca em vitória dos EUA sobre o Brasil no futebol feminino (Trinity Rodman fez o primeiro gol dos EUA contra o Brasil)

Estados Unidos e Brasil se enfrentaram em amistoso neste sábado (5/4), no SoFi Stadium, em Los Angeles. As americanas levaram a melhor no duelo e venceram por 2 a 0.

Um dos gols foi marcado pela zagueira Trinity Rodman, filha do ex-jogador de basquete Dennis Rodman, cinco vezes campeão da NBA e um dos maiores nomes da modalidade em razão de seu aproveitamento defensivo e nos rebotes.

Após bela troca de passes, Trinity recebeu na área e arrematou firme para marcar aos cinco minutos do primeiro tempo.

Lindsay Horan também balançou a rede para as donas da casa em cobrança de pênalti aos 21 minutos da etapa complementar.

Este foi o primeiro duelo entre ambas as seleções após a final dos Jogos Olímpicos de Paris (2024). Na ocasião, os EUA também se saíram vencedores, mas pelo placar de 1 a 0, e garantiram a medalha de ouro.

Brasil e EUA voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 23h30 (de Brasília), no Earthquakes Stadium, em San Jose, por outro amistoso.

