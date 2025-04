Müller anuncia saída do Bayern após 25 anos apesar de seus ‘desejos’ (Thomas Müller, atacante do Bayern de Munique)

Thomas Müller está de saída do Bayern de Munique. Aos 35 anos, o atacante anunciou o fim de sua trajetória histórica pelo clube em suas redes sociais. Além do rompimento após 25 anos, a decisão, que partiu “deliberadamente” do Bayern, segundo o atacante, implica no fim do atual contrato com o jogador, que ia até o fim da temporada 2024/25.

Em sua conta no Instagram, Müller publicou uma carta aos fãs para esclarecer sua saída. “Depois de muitas especulações sobre a minha personalidade, com esta carta gostaria de aproveitar para dar clareza.”

“Mesmo depois de todos esses anos, independente dos meus minutos de jogo, ainda me divirto muito com os meninos e lutando juntos por títulos para nossas cores. Eu poderia ter imaginado bem esse papel no próximo ano também. No entanto, o clube decidiu deliberadamente não negociar um novo contrato comigo para a próxima temporada”, explicou.

“Mesmo que isto não atenda aos meus desejos pessoais, é importante que o clube siga as suas convicções. Respeito essa etapa, que certamente o Conselho e o Conselho Supervisor não tomaram de ânimo leve.” Thomas Müller sobre sua saída do Bayern de Munique

Müller ainda afirmou que apesar do desejo em seguir por mais uma temporada, compreende a decisão do clube. Segundo ele, é preciso “depois de um desvio, recuperar a bola com solidariedade”. “As idas e vindas em público nas últimas semanas e meses, compreensivelmente não gostei. Aqui, porém, acho que é com o meu jogo de futebol: Isto nem sempre foi caracterizado pela perfeição, mas sim pelo pensamento positivo para a próxima ação.”

“Depois de um desvio, é importante recuperar a bola com a solidariedade do time. Nos últimos dias, conseguimos isso ao confiar em conversas sobre este assunto”, declarou.

Sentimento de gratidão e foco

Müller finalizou a carta se declarando ao seu “clube do coração”. “Sinto o apreço de todos os envolvidos pelo meu longo tempo no Bayern e sinto uma profunda alegria por ter corrido 25 anos incrivelmente intensos para o meu clube do coração. Através de tantos bons momentos compartilhados, estarei sempre ligado ao FC Bayern e com você.”

Também afirmou estar focado para finalizar seus últimos compromissos. “Agora o foco total está nos nossos objetivos da temporada desportiva. Seria um sonho para mim trazer para casa a taça do campeão novamente e chegar à tão esperada final Dahoam no final de maio. Darei tudo por isto!”

“Obrigado por tudo o que aconteceu e por tudo o que ainda está por vir. Sempre em frente, Futebol Clube Bayern”, escreveu.

