Seleção de olho: Al-Hilal de Jorge Jesus leva gols de Cristiano Ronaldo e perde (Jorge Jesus durante jogo entre Al-Hilal e Al-Nassr)

Dois gols de Cristiano Ronaldo podem ter animado os bastidores da Seleção Brasileira, que segue em busca de um técnico. O craque português foi decisivo nesta sexta-feira (4/4), na vitória fora de casa por 3 a 1 do Al-Nassr no clássico diante do Al-Hilal, time que é comandado por Jorge Jesus.

Compatriota de CR7, o técnico que teve uma passagem brilhante pelo Flamengo é um dos principais alvos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a demissão de Dorival Júnior. A Seleção Brasileira foi atropelada pela Argentina (4 a 1) em 25 de março, e o treinador foi demitido na sexta-feira (28/3).

A procura por um novo comandante para o Brasil já dura uma semana, e Jorge Jesus despontou como um dos favoritos ao cargo. E a derrota pode pressionar o técnico português na Arábia Saudita.

O jogo

Em casa, o Al-Hilal recebeu o Al-Nassr pela 26ª rodada da Liga Saudita e foi dominado pelo rival, que teve cinco grandes chances na partida e fez três gols.

A primeira bola na rede ocorreu no fim do primeiro tempo – Ali Al-Hassan foi o responsável. Na segunda etapa, Cristiano Ronaldo fez o segundo logo aos 3, viu Ali Albulayhi diminuir no minuto 17 e definiu a vitória por 3 a 1 com gol de pênalti aos 43.

A derrota deixa o time de Jorge Jesus quatro pontos atrás do líder Al-Ittihad com um jogo a menos. A próxima partida do Al-Hilal é na próxima sexta-feira (11/4), às 15h, diante do Al-Ettifaq, fora de casa.

