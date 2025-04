crédito: No Ataque Internacional

Filho de presidente de clube brasileiro faz testes em grande português (Jogador de 18 anos pertence ao Retrô)

Filho do presidente do Retrô, Laércio Guerra, o meia-atacate Diego Guerra faz testes no Sporting, de Portugal.

O jogador brasileiro de 18 anos é cria do clube pernambucano e participou de jogos pela equipe pricipal do Retrô, que é um dos participantes da Série C 2025, nas últimas três temporadas.

O atleta foi vice-campeão estadual pelo time nessa quarta-feira (2/4), com derrota por 4 a 2 (penalidades) para o Sport. Nos pênaltis, o meia-atacante bateu a quarta cobrança e parou no goleiro Caique França, que garantiu o título para o Leão com a defesa.

Segundo o jornal A Bola, o atleta foi para Portugal passar por período de testes, de duas semanas, no clube lusitano.

Caso seja ‘aprovado’, Diego pode assinar um contrato com o Sporting, time que revelou Cristiano Ronaldo.

Carreira

Diego Guerra foi promovido ao time profissional do Retrô em 2023. O meia-atacante tem 35 partidas disputadas pelo clube, sem nenhum gol marcado ou assistência distribuída.

A notícia Filho de presidente de clube brasileiro faz testes em grande português foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque