Integrante do VAR é flagrado em site de apostas esportivas durante jogo (Caso aconteceu na Bulgária )

Um integrante de uma equipe de árbitro de vídeo (VAR) foi flagardo em site de apostas esportivas durante partida do Campeoanto Búlgaro.

O caso teria acontecido na vitória do CSKA Sófia sobre o Lokomotiv Sofia por 1 a 0, nessa quarta-feira (2/4), pela 27ª rodada da competição.

A partida foi transmitida por veículos de comunição locais, antes do começo da partida, uma câmera flagrou um operador de imagens com site de apostas aberto no celular.

O homem, que não é árbitro, parece perceber que está sendo gravado e rapidamente guarda o aparelho e se inclina na direção do computador.

De acordo com o Código Ético da Fifa, oficiais, árbitros e atletas são proíbidos de paticipar de apostas, jogos de aposta e atividades do tipo.

VAR referee placing bets during a live game in the Bulgaria league. pic.twitter.com/lgIvF7zlor — Troll Football (@TrollFootball) April 3, 2025

Internt reage

O caso teve grande repercussão nas redes sociais, principalmente fora do Brasil, e gerou piadas e revolta.

“Tenho certeza que ele está apostando em um pênalti no primeiro tempo”, brincou um internauta.

“Esqueça manipulação de partidas, isso é investimento em partidas”, zombou outro.

“O futebol deveria condenar isso para evitar manipulação de partidas”, reclamou um usário.

