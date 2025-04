crédito: No Ataque Internacional

Titular da Alemanha no 7 x 1 anuncia aposentadoria ao fim da temporada (A histórica goleada da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, completa 10 anos neste dia 8 de julho de 2024. Quase toda a geração alemã já encerrou a carreira. Mas você sabe como foi a carreira dos personagens? O Jogada10 te conta!)

O zagueiro Mats Hummels, titular da Alemanha na vitória da equipe por 7 a 1 sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014, anunciou nesta sexta-feira (4/4) que irá se aposentar ao fim da temporada 2024/2025.

“Chegou o momento que nenhum jogador consegue evitar. Depois de 18 anos e muitas coisas que o futebol me deu, vou encerrar minha carreira ao fim desta temporada. Sei o quanto custou essa jornada, o quanto tudo isso significou para mim. Foi extraordinário ter sido apto a ter vivido isso”, disse o zagueiro em suas redes sociais.

Aos 36 anos, Hummels atualmente defende a Roma, clube que chegou apenas nesta temporada. Durante toda a carreira, o zagueiro defendeu Bayern de Munique e Borussia Dortmund, alternando transferências entre as equipes.

Revelado pelo Bayern, Hummels foi emprestado pelos bávaros em 2008 para o Dortmund, que um ano depois comprou o alemão em definitivo. Após sete temporadas pelo Borussia, voltou à Munique em 2016 e, três anos mais tarde, retornou a Dortmund, onde permaneceu até 2024.

Além disso, Hummels defendeu a seleção da Alemanha em 78 oportunidades, marcando cinco gols, sendo um deles o tento da vitória diante da França, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil e que terminou com os alemães campeões. Nesta temporada, Hummels tem 18 jogos pela Roma e um gol marcado.

