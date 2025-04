Gama, de Brasília, deve ter a nova SAF do futebol brasileiro

A Sociedade Esportiva do Gama, clube de Brasília que já esteve na primeira divisão no fim dos anos 1990, está mais perto de se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), um modelo de constituição de empresas voltada para o futebol.

A Justiça de Brasília aceitou, nesta semana, o pedido do time para entrar em recuperação judicial (RJ).

Um dos itens do pedido, agora aprovado pelo Judiciário, é que o clube deverá se tornar uma SAF.

Nas próximas semanas, o Gama deverá apresentar um plano sobre como irá arcar com dívidas e estruturar a SAF.

Quem está cuidando do processo para o clube são os advogados Ricardo Sayeg e Paulo Feuz, ambos professores da PUC-SP, de direito econômico e de direito desportivo, respectivamente.