Ex-jogador do Atlético revela que quase levou ‘garrafada’ de técnico agredido por Mourinho (Okan Buruk cai no gramado após agressão de Mourinho em clássico entre Galatasay e Fenerbahçe)

O ex-lateral Cicinho revelou que quase foi agredido pelo técnico Okan Buruk, atualmente no Galatasaray. Na ocasião, o ex-jogador com passagens por Atlético, São Paulo, Real Madrid e Seleção Brasileira atuava no Sivasspor, da Turquia – defendeu o clube de 2013 a 2016.



Atualmente na função de comentarista do Jogo Aberto, da Band, Cicinho contou o caso após a notícia de que o treinador turco foi agredido por José Mourinho em clássico contra o Fenerbahçe, nessa quarta-feira (2/4), pela Copa da Turquia.

“Eu fiquei mais fã do Mourinho. Obviamente, não sou fã de violência. Okan Buruk, quando eu jogava pelo Sivasspor, tacou uma garrafa em mim depois de uma derrota por 4 a 1. Eu estava comendo pizza, e ele tacou uma garrafa, que pegou no meu armário”, iniciou Cicinho, de forma bem descontraída, durante o Jogo Aberto dessa quinta-feira (3/4).

“Eu assustei e continuei comendo. O tradutor disse: ‘Rapaz, se pega em você…’ Eu perguntei: ‘Ele jogou em mim?’. ‘Claro, ele está dando duro, e você nem está ligando e comendo pizza’. Eu estava com fome depois do jogo”, brincou o ex-jogador de 44 anos, treinado por Buruk na temporada 2015/2016.

Agressão de Mourinho a Buruk

Mourinho apertou o nariz de Buruk após derrota do Fenerbahçe por 1 a 0 para o Galatasaray no clássico pelas quartas de final da Copa da Turquia, gerando bastante confusão em campo.

Além da eliminação na Copa da Turquia, o Fenerbahçe caiu para o Rangers, da Escócia, nas oitavas de final da Liga Europa.

No Campeonato Turco, a equipe de Mourinho é a segunda colocada, com 65 pontos, seis a menos que o arquirrival e líder, Galatasaray.

