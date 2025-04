Campeã da Eurocopa emplaca vitórias, mas é apenas a 40ª no ranking da Fifa (Taça da Eurocopa)

O título da Eurocopa de 2004 foi uma das maiores zebras dos torneios de seleções. Mas a realidade, mais de duas décadas depois, aponta que o país segue distante do topo. A Grécia foi campeã europeia há 21 anos diante de Portugal, que já contava com Cristiano Ronaldo, e até tem um bom desempenho recente, mas está apenas na 40ª posição no ranking da Fifa.

A listagem da entidade máxima do futebol foi divulgada na quinta-feira (3/4), e os gregos caíram uma posição, assumindo o 40º lugar. Porém, os jogos recentes não apontam um mau momento para a seleção. Pelo contrário: há menos seis meses, a equipe bateu, no Wembley, a poderosa Inglaterra pela primeira vez na história.

Nas datas Fifa de setembro, outubro e novembro de 2024 e de março de 2025, a Grécia entrou em campo oito vezes pela Nations League e teve bom retrospecto: seis vitórias e duas derrotas, tendo marcado 14 gols e sofrido apenas cinco.

Por ser fase de grupos da Liga das Nações, cada rival foi enfrentado em jogos de ida e volta. Adversários como Finlândia e Irlanda foram batidos nas duas vezes, já Inglaterra e Escócia perderam e venceram a Grécia.

E o último triunfo foi justamente o mais importante. Em 23 de março, em Glasgow, a Grécia surpreendeu a Escócia na repescagem da Nations League e venceu por 3 a 0, devolvendo a derrota por 1 a 0 na ida e subindo para a elite do torneio europeu.

O ano da Grécia

A campanha, que contou com uma inédita vitória na Inglaterra contra os donos da casa, foi coroada com o acesso ao mais alto patamar da competição europeia. Porém, o foco no fim de 2025 será outro: as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

A Grécia está no Grupo C, com Dinamarca, Escócia e Bielorrússia. Todos os times se enfrentam em jogos de ida e volta, e o melhor garante vaga na Copa, enquanto o segundo colocado disputa a repescagem que dá quatro vagas para o Mundial que será disputado em Canadá, Estados Unidos e México no próximo ano.

A notícia Campeã da Eurocopa emplaca vitórias, mas é apenas a 40ª no ranking da Fifa foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno