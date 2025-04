O campeão da Copa do Mundo que está fora do top 10 do ranking da Fifa (Taça da Copa do Mundo )

O posto de campeão da Copa do Mundo não é suficiente para permanecer entre as 10 melhores seleções do mundo. Apesar das duas taças, as quais foram conquistadas em 1930 e 1950, o Uruguai é o pior colocado entre os países que já venceram o mais importante dos torneios: ocupa o 13º lugar.

Na data Fifa de março, a Celeste Olímpica teve dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas e somou apenas um ponto. A Seleção Uruguaia recebeu a Argentina e perdeu por 1 a 0, em 20 de março. Quatro dias depois, a equipe foi à altitude e empatou com a Bolívia por 0 a 0.

Devido aos resultados ruins, Uruguai perdeu 16,42 pontos em relação à atualização de dezembro do ranking da Fifa. Desta forma, agora com 1679,49, o país sul-americano foi ultrapassado por Croácia e Marrocos e está na 13ª posição.

A última vez que a seleção bicampeã mundial esteve entre as dez melhores seleções na listagem foi há quase quatro anos. Em maio de 2021, o Uruguai era o nono colocado, com 1639 pontos.

Já nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Celeste está em terceiro, com 21 pontos, seis a mais que a Venezuela, primeiro time fora do grupo de classificados para a Copa – restam quatro rodadas.

Títulos do Uruguai

Embora seja uma das mais tradicionais seleções do futebol mundial, o Uruguai conquistou apenas um título no século 21. A Copa América de 2011 foi vencida pela geração de Luis Suárez, Diego Forlán e companhia.

As outras 14 taças da Copa América e as duas Copas do Mundo foram conquistadas no século passado. Já as duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos foram há praticamente 100 anos – 1924 e 1928.

Ranking de seleções da Fifa

A novidade dessa atualização do ranking da Fifa é a vice-liderança da Espanha, que alcançou os 1854.64 pontos e ultrapassou a França – que ficou com 1852.71. Atual campeã mundial, a Argentina permaneceu na liderança do ranking, com 1886.16 pontos. A Seleção Brasileira está no quinto posto, com 1776.03 pontos.

Argentina – 1886.16 pontos Espanha – 1854.64 pontos França – 1852.71 pontos Inglaterra – 1819.20 pontos Brasil – 1776.03 pontos Holanda – 1752.44 pontos Portugal – 1750.08 pontos Bélgica – 1735.75 pontos Itália – 1718.31 pontos Alemanha – 1716.98 pontos Croácia – 1698.66 pontos Marrocos – 1694.24 pontos Uruguai – 1679.49 pontos Colômbia – 1679.04 pontos Japão – 1652.64 pontos Estados Unidos – 1648.81 pontos México – 1646.94 pontos Irã – 1637.39 pontos Senegal – 1630.32 pontos Suíça – 1624.75 pontos

