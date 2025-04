Estagiário na mesa de cortes do Estado de Minas e estudante do quinto período de jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Seis seleções que podem jogar a Copa do Mundo pela primeira vez (Taça da Copa do Mundo )

Uzbequistão, Jordânia, Omã, Cabo Verde, Gabão e Sudão são as seis seleções que nunca disputaram a Copa do Mundo que estão mais perto de concretizar vaga.

A competição será sediada por Canadá, Estados Unidos e México. Com as mudanças realizadas pela Fifa, a próxima edição da disputa passará de 32 seleções participantes para 48.

Os três países da América do Norte já tem vaga garantida na Copa. Além deles, Japão, Nova Zelândia e Irã já asseguraram classificação por meio de eliminatórias.

As Eliminatórias na Europa e Concacaf ainda estão nas etapas iniciais e longe de uma definição acerca dos classificados.

No caso da América do Sul, a única seleção que pode disputar a Copa pela primeira vez é a Venezuela. A equipe está na sétima colocação, com 14 pontos. Com quatro rodadas restantes na competição, a seleção tenta se manter a frente de Bolívia, Peru e Chile, para assegurar, no mínimo, vaga para repescagem do Mundial.

Veja seguir a situação das seleções que mais estão perto de disputar o Mundial pela primeira vez na história.

Uzbequistão

Com uma rodada restante para o encerramento das Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo 2026, O Uzbequistão está na segunda posição do Grupo A, com 17 pontos.

A equipe tem 11 pontos de vantagem em relação a primeira seleção fora da zona de classificação, Quirguistão (5° colocado), e quatro a mais que a primeira equipe na zona de repescagem, Emirado Árabes Unidos (3° lugar).

Desse modo, o Uzbequistão precisa garantir apenas mais uma vitória para não depender de tropeços dos adversários e garantir vaga para à Copa.

Jordânia

A Jordânia é a vice-líder do Grupo B das Eliminatórias Asiáticas. A equipe está com 13 pontos, um a mais que o terceiro colocado (Iraque).

Com isso, em caso de derrota do Iraque em algum dos dois jogos finais e uma vitória da Jordânia, o atual segundo colocado não poderá mais ser ultrapassado.

Omã

Omã está na quarta colocação do Grupo B, com 10 pontos, das Eliminatórias Asiáticas. Última equipe na zona de classificação para repescagem, a nação tem quatro pontos de vantagem em relação à Palestina (5° lugar).

Assim, Omã precisa garantir quatro dos seis pontos que ainda disputará para não depender de ‘tropeços’ dos adversários e assegurar vaga na repescagem.

Além disso, o país ainda tem chances matemáticas de passar a Jordânia (2° lugar) e conseguir a classificação direta.

Cabo Verde

Com quatro rodadas restantes para o fim das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo 2026, Cabo Verde lidera o Grupo D, com 13 pontos.

A equipe tem cinco pontos de vantagem em relação a primeira seleção fora da zona de classificação, Líbia (3° lugar).

Com isso, Cabo Verde depende apenas de si para assegurar, no mínimo, vaga para repescagem do Mundial, e precisa garantir oito dos 12 pontos que vai disputar nas próximas partidas.

Gabão

O Gabão é o vice-líder do Grupo F das Eliminatórias Africanas. Com 15 pontos, a seleção tem 5 pontos de vantagem em relação ao terceiro colocado, Burundi, e apenas há um atrás do líder da chave, Costa do Marfim.

Dessa forma, assim como Cabo Verde, o Gabão precisa garantir oito dos 12 pontos que vai disputar nas próximas partidas para participar, no mínimo, da repescagem.

Sudão

O Sudão está na terceira posição do Grupo B das Eliminatórias Africanas. A equipe tem a mesma pontuação do vice-líder Senegal, ambos com 12, mas perde no saldo de gols.

A nação depende de possíveis tropeços das seleções nas primeiras colocações para brigar por vaga na repescagem ou classificação direta.

