A melhor seleção no ranking da Fifa que nunca disputou a Copa do Mundo (Seleção Venezuelana de Futebol)

A Copa do Mundo de 2026 poderá contemplar várias estreias em razão do aumento do número de seleções. No torneio a ser realizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, 48 países serão divididos em 12 grupos. O primeiro e o segundo de cada chave e os oito melhores terceiros avançam à segunda fase.

Das 48 melhores seleções do ranking da Fifa, somente uma nunca esteve em uma edição do Mundial. Trata-se da Venezuela, 47ª colocada e atualmente na briga pela sétima posição nas Eliminatórias da Conmebol, que confere vaga na repescagem contra equipes de outros continentes.

Em 2019, quando alcançou as quartas de final da Copa América, a Venezuela registrou sua melhor participação no ranking: 25º lugar. Por outro lado, o pior desempenho ocorreu em 17 de novembro de 1998: 129º.

