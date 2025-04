A seleção que mais perdeu posições no ranking da Fifa em 2025 (Time de futebol masculino de Guiné-Bissau )

A primeira atualização do ranking da Fifa em 2025 – a qual foi divulgada nesta quinta-feira (3/4) – proporcionou uma queda considerável para Guiné-Bissau. As quatro derrotas recentes fez o país africano ser a seleção que mais perdeu posições na listagem da entidade responsável pelo futebol mundial.

Em 19 de dezembro, na atualização anterior, Guiné-Bissau estava na 120ª posição. Já agora em março, o representante da África perdeu oito lugares e é o dono da 128ª colocação. A queda na pontuação foi de 1151.72 para 1128.27.

Momento de Guiné-Bissau

A seleção despencou devido às quatro derrotas nos quatro jogos que entraram nesta atualização do ranking.

As primeiras foram ainda em dezembro, no fim do mês, em confrontos com Guiné (4 a 1 e 2 a 1 para o rival), pelas Eliminatórias da Copa das Nações Africanas. Já em março, o time enfrentou Serra Leoa e Burkina Faso e perdeu por 3 a 1 e 2 a 1, respectivamente, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Os países que aproveitaram a má fase de Guiné-Bissau e ganharam posições no ranking da Fifa foram Zimbábue, Estônia, Niger, Indonésia, Serra Leoa, Congo, Gâmbia e Índia.

Na atual edição das Eliminatórias, Guiné-Bissau está na quinta posição do Grupo A, que conta com seis times. O time somou seis pontos em seis partidas: uma vitória, três empates e duas derrotas – cinco gols feitos e sete sofridos.

A única vitória foi contra Djibuti, time que é o último colocado da chave liderada pelo Egito de Mohamed Salah e somou apenas um ponto nas seis rodadas.

A notícia A seleção que mais perdeu posições no ranking da Fifa em 2025 foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno