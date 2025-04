Seleção que nunca ganhou títulos se aproxima de top 10 no ranking da Fifa (Seleção de futebol da Croácia em treinamento)

Não ter conquistado um título na história não significa que o país não tenha expressão no futebol. Neste caso, com os feitos recentes, passa longe de ser o caso dessa seleção. A Croácia foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2018, ficou em terceiro em 2022 e está próxima do top 10 do ranking da Fifa.

A entidade máxima do futebol atualizou a listagem de todas os países que disputam países no futebol masculino nesta quinta-feira (3/4). E a Croácia subiu duas posições, alcançando o 11º lugar e colando nas dez melhores seleções do mundo – veja o top 20 abaixo.

Essa atualização, que foi a primeira de 2025, foi feita dias após a data Fifa de março. Na ocasião, a Croácia venceu e perdeu os duelos com a França por 2 a 0, pelas quartas de final da Nations League. Apesar da eliminação nos pênaltis no segundo jogo, o time de Modric e companhia ganhou duas posições no ranking da Fifa.

Os dois países ultrapassados foram Uruguai e Colômbia, que não venceram nas duas partidas que fizeram nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A bicampeã mundial (1930 e 1950) empatou com a Bolívia e perdeu para a Argentina, enquanto os colombianos foram derrotados pelo Brasil e empataram com Paraguai.

Mesmo com as boas campanhas recentes em Mundiais, a Croácia ainda não ganhou um título em competições oficiais. Parte da Iugoslávia, o país começou a disputar com uma nação independente na Eurocopa de 1996 e só foi campeão de torneios amistosos.

Ranking de seleções da Fifa

A novidade dessa atualização do ranking da Fifa é a vice-liderança da Espanha, que alcançou os 1854.64 pontos e ultrapassou a França – que ficou com 1852.71. Atual campeã mundial, a Argentina permaneceu na liderança do ranking, com 1886.16 pontos. A Seleção Brasileira está no quinto posto, com 1776.03 pontos.

Argentina – 1886.16 pontos Espanha – 1854.64 pontos França – 1852.71 pontos Inglaterra – 1819.20 pontos Brasil – 1776.03 pontos Holanda – 1752.44 pontos Portugal – 1750.08 pontos Bélgica – 1735.75 pontos Itália – 1718.31 pontos Alemanha – 1716.98 pontos Croácia – 1698.66 pontos Marrocos – 1694.24 pontos Uruguai – 1679.49 pontos Colômbia – 1679.04 pontos Japão – 1652.64 pontos Estados Unidos – 1648.81 pontos México – 1646.94 pontos Irã – 1637.39 pontos Senegal – 1630.32 pontos Suíça – 1624.75 pontos

A notícia Seleção que nunca ganhou títulos se aproxima de top 10 no ranking da Fifa foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno