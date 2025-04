Jogador da Seleção revela: ‘Atuo com a mesma cueca há oito anos’

Superstição. Essa é a melhor definição de um costume que acompanha Ederson há oito temporadas. O goleiro do Manchester City e da Seleção Brasileira revelou que usa a “a mesma cueca” em todos os jogos. A declaração foi dada à emissora inglês BBC.

“Eu tenho só uma superstição. Jogo todas as partidas com a mesma cueca. Não só em uma temporada, são oito anos com a mesma cueca”

Ederson, goleiro do City e da Seleção Brasileira