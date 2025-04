Fifa anuncia pacotes com ingressos para o Mundial de Clubes de 2025 e para a Copa do Mundo de 2026 (Gianni Infantino, presidente da Fifa, ao lado do troféu do Mundial de Clubes 2025)

O primeiro Mundial de Clubes da Fifa será realizado em junho. 32 equipes disputarão o torneio nos Estados Unidos. O país norte-americano também irá sediar a Copa do Mundo de 2026 e, assim, a Fifa anunciou para o mundo do futebol a criação de pacotes com ingressos para ambas as competições.

Os pacotes de ingressos para o Mundial de Clubes estão disponíveis em duas categorias e podem ser adquiridos apenas pelos próximos 25 dias, ou enquanto durarem os estoques. Esses lotes exclusivos também garantirão acesso a entradas para partidas da Copa do Mundo de 2026, de acordo com a disponibilidade e os termos e condições aplicáveis.

Back-to-back summers of unmissable football in the USA.



Buy a #FIFACWC Ticket Pack now and get a guaranteed opportunity to purchase a #WeAre26 match ticket. — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) April 3, 2025





As categorias citadas acima são:



Ticket Pack



Inclui um ingresso para dois jogos do Mundial de Clubes, com a opção de adicionar um terceiro jogo mediante a custo adicional. O torcedor que comparecer a todas as partidas inclusas em seu Ticket Pack terá garantida a opção de compra de um ingresso para uma partida da Copa do Mundo de 2026 (exceto a final).

Super Ticket Pack



Por sua vez, este pacote inclui um ingresso para 20 jogos do Mundial de Clubes, sendo obrigatório incluir uma semifinal, além da partida de abertura ou a final. O torcedor que comparecer a todas as partidas inclusas em seu Super Ticket Pack terá garantida a opção de compra de um ingresso para a grande final da Copa do Mundo de 2026.



A promoção é exclusiva e só se aplica aos pacotes vendidos no site FIFA.com/tickets. Além disso, os torcedores são responsáveis por seus próprios deslocamentos, vistos e a entrada nos Estados Unidos.



O Mundial de Clubes da Fifa acontecerá entre os dias 14 de junho e 12 de julho de 2025. Por sua vez, a Copa do Mundo da Fifa será realizada entre 10 de junho e 18 de julho de 2026.

