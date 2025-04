Após provocação e polêmica pela Seleção, Raphinha ‘faz as pazes’ com algoz argentino (De Paul e Raphinha trocam camisas depois de semifinal entre Atlético de Madrid e Barcelona)

O atacante Raphinha trocou camisa e abraçou o volante Rodrigo de Paul depois da vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid, nessa quarta-feira (3/4), no Wanda Metropolitano, em Madri, no pela semifinal da Copa do Rei. O brasileiro selou a paz com o argentino depois de polêmica no último clássico entre as seleções sul-americanas (veja o vídeo abaixo).

Um dos destaques do Barcelona na temporada, Raphinha atuou os 90 minutos na partida pela Copa do Rei, assim como De Paul, pilar no meio de campo do Atlético de Madrid.

Raphinha prometeu ‘porrada’ nos argentinos

Antes da partida entre Argentina e Brasil, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, em 25 de março, Raphinha concedeu entrevista ao ex-atacante Romário e prometeu ‘porrada’ nos rivais ‘dentro e fora de campo’, se fosse necessário.

A declaração polêmica repercutiu negativamente, e o atacante virou alvo de provocações e críticas – agravadas depois da atuação apagada dele no clássico de rivalidade histórica.

O Brasil acabou facilmente dominado e goleado por 4 a 1 pela Argentina, no dia 25 de março, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O resultado custou o emprego do técnico Dorival Júnior na Seleção Brasileira. A CBF ainda busca substituto, e Jorge Jesus é o favorito para o cargo.

Barcelona na final da Copa do Rei

O gol Ferran Torres no Metropolitano garantiu a classificação do Barcelona à final da Copa do Rei. A equipe catalã superou o Atlético de Madrid por 5 a 4 no placar agregado – o jogo de ida terminou 4 a 4 – e avançou para enfrentar o Real Madrid na decisão.

A final da Copa do Rei está marcada para o próximo dia 26, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. O horário ainda não foi definido.

