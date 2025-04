Tricampeão da Libertadores é derrotado por time estreante (Olimpia perdeu para San Antonio Bulo Bulo)

Ao menos no ponto de vista histórico, a primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025 teve um resultado surpreendente nesta quarta-feira (2/4). Três vezes campeão do torneio e finalista em outras quatro ocasiões, o Olimpia, do Paraguai, perdeu por 3 a 2 para o San Antonio Bulo Bulo, da Bolívia, que participa pela primeira vez da competição. As equipes se enfrentaram em território boliviano, no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, a mais de 2.500 metros de altitude.

O Bulo Bulo abriu o placar com Sebastián Viveros, aos 30 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o Olimpia fez 1 a 1 com Hugo Benítez, aos 19, porém os bolivianos se colocaram novamente à frente no marcador com Luis Barboza, aos 29. Os paraguaios reagiram pela segunda vez com o ídolo Richard Ortiz, aos 34. Por fim, aos 56 minutos, Julio Herrera converteu cobrança de pênalti e garantiu a vitória ao San Antonio pelo grupo H.

Vélez x Peñarol

O outro duelo da chave foi entre dois clubes tradicionais da América do Sul. Melhor para o Vélez Sarsfield, campeão da Copa Libertadores de 1994, que venceu o Peñarol por 2 a 1, no Estádio José Almafitani, em Buenos Aires. Maher Carrizo e Álvaro Montoro anotaram os gols da virada dos argentinos, aos 40 e 50 minutos do segundo tempo. Antes, aos três minutos, Leo Fernández abriu o placar para o clube uruguaio, dono de cinco troféus continentais: 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987.

