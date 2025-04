crédito: No Ataque Internacional

Clube na Libertadores é acusado de plagiar uniforme de time de segunda divisão (Chacarita acusou o Central de Córdoba de plágio )

O Central Córdoba, um dos times que disputam a Copa Libertadores 2025, foi acusado pelo Chacarita, da Segunda Divisão da Argentina, de plágio em uniforme.

O time da cidade Santiago del Estero divulgou, nessa segunda-feira (31/3), imagens de ‘kit’ que irá usar na competição da Conmebol.

O Chacarita publicou uma nota oficial nas redes sociais nesta quarta-feira (2/4) e apontou que o novo uniforme do Central usa as mesmas cores e segue padrão semelhante ao da equipe de Buenos Aires.

“Com profundo desgosto, observamos que este uniforme é idêntico a camisa tradicional da nossa instituição, apresentando as cores vermelho, branco e preto, dispostas no mesmo padrão e com dimensões de mangas idênticas”, escreveu.

O clube da capital argentina destacou ainda que tem patente sobre elementos visuais utilizados na camisa do time e apontou violação de leis por parte do Central.

“Nossa instituição registrou não apenas seu brasão e nome, mas também suas cores distintivas, no Registro de Marcas e Patentes, informação que é de conhecimento público. A decisão unilateral de adotar um design que replica o nosso gera danos não apenas em termos morais e éticos, mas também em termos comerciais”, adicionou.

O Chacarita solicitou que a equipe de Santiago del Estero não use o uniforme e disse que considera levar o caso à Justiça.

Central de Córdoba na Libertadores

O Central de Córdoba está no Grupo C da Libertadores. Flamengo, LDU e Deportivo Táchira compõe a chave.

O time argentino enfrenta a LDU nesta quinta-feira (3/4), às 19h (de Brasília), no Estadio Único Madre de Ciudade, em Santiago del Estero, pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

