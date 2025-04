Ex-técnico de Real Madrid e City pode assumir a Seleção Brasileira, diz site (Manuel Pellegrini, técnico do Real Bétis)

De acordo com o portal chileno La Tercera, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem o técnico Manuel Pellegrini como alvo para assumir a Seleção Brasileira. Ex-treinador de Real Madrid e Manchester City, o chileno de 71 anos comanda o Bétis, da Espanha, desde 2020.

“Um intermediário da Seleção Brasileira contatou o staff de Pellegrini. Temos certeza de que ele gera interesse, principalmente pelo que fez pelo nosso clube nas últimas cinco temporadas. O que nos disseram é que o interesse do Brasil é sério, mas também sabemos que ele tem contrato aqui até junho de 2026”, disse um fonte ligada ao Bétis ao La Tercera, nessa terça-feira (1/4), sobre o possível interesse da CBF no experiente treinador.

Dessa forma, Pellegrini se torna mais um cotado para o lugar de Dorival Júnior, demitido há uma semana, no comando da Seleção Brasileira.

O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, o português Jorge Jesus, do Al-Hilal, e o brasileiro Filipe Luís, do Flamengo, são outros nomes especulados na imprensa.

Carreira de Manuel Pellegrini

Como jogador, Manuel Pellegrini defendeu somente a Universidad de Chile durante toda a carreira – de 1973 a 1986. O ex-zagueiro iniciou a trajetória como treinador justamente na La U, dois anos depois de pendurar as chuteiras.

No futebol sul-americano, Pellegrini também passou por Palestino, O’Higgins (Chile), LDU (Equador), River Plate e San Lorenzo (Argentino). .

No futebol europeu, Pellegrini ganhou destaque pelo Villarreal. Ele levou o clube espanhol à semifinal da Liga dos Campeões na temporada 2005/2006, sendo eliminado pelo Arsenal.

De 2009 a 2010, Pellegrini teve passagem pelo Real Madrid, mas acabou demitido por não ter conseguido títulos na temporada.

Já pelo Manchester City, de 2013 a 2016, Pellegrini conquistou o Campeonato Inglês (2013/2014) e duas Copas da Liga Inglesa (2013/14 e 2015/16).

No currículo, Pellegrini também tem títulos da Copa Mercosul e do Campeonato Argentino pelo San Lorenzo, ambos em 2001.Em 2003, pelo River Plate, ele conquistou novamente a taça da Primeira Divisão da Argentina. Pela LDU, faturou o Campeonato Equatoriano de 1999.

Málaga (Espanha), West Ham (Inglaterra) e Hebei Fortune (China) são os outros times treinados por Manuel Pellegrini.

