Com brilho de Saka, Arsenal vence e segue na briga pela Premier League (Aresenal segue na vice-liderança do Campeonato Inglês)

Nesta terça-feira (1º/4), o Arsenal venceu o Fulham por 2 a 1, pela 30ª rodada da Premier League em jogo disputado no Emirates Stadium. Merino e Saka marcaram para os mandantes, enquanto Rodrigo Muniz fez o gol dos visitantes.

Ainda com esperança de brigar pelo título, o Arsenal chegou aos 61 pontos e continua na segunda posição, nove atrás do Liverpool, que joga nesta quarta, contra o Everton, em casa. Por sua vez, o Fulham segue em oitavo lugar, com 45 pontos.

O Arsenal volta a campo neste sábado (5/4), às 8h30 (de Brasília), quando enfrenta o Everton, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Já o Fulham recebe o Liverpool no domingo, às 10h.

Os gols da partida

O Arsenal controlou a primeira etapa e pressionou o Fulham desde o início. Aos 37 minutos, Nwaneri achou Merino, que chutou e contou com o desvio do rival Cuenca para abrir o placar.

No segundo tempo, o Emirates Stadium ovacionou o retorno de Saka, que voltou a jogar após três meses lesionado. E o atacante inglês, que entrou aos 21 minutos, marcou aos 28, após passe de Martinelli.

O Fulham foi para cima no final do jogo e diminuiu aos 49 minutos. Rodrigo Muniz aproveitou falha defensiva do Arsenal e bateu na saída do goleiro Raya.

