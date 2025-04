Campeão mundial, Felipe Melo e ex-Vasco: os atletas com mais expulsões no século 21 (Felipe Melo defendeu o Fluminense entre 2022 e 2024)

Um cartão vermelho recebido prejudica o próprio time por deixar com um a menos. E se isso ocorrer 30 vezes? Esse é o número que corresponde às expulsões de Sergio Ramos na carreira. O campeão mundial pela Espanha em 2010 e jogador histórico do Real Madrid é o recordista de expulsões no século 21 – veja o top 5 abaixo com a presença de Felipe Melo e um ex-jogador do Vasco.

Lateral-direito no início de carreira e zagueiro em boa parte da trajetória como profissional, Sergio Ramos jogou em quatro clubes: Sevilla e Real Madrid, na Espanha, Paris Saint-Germain, na França, e no Monterrey, do México, clube em que o defensor de 39 anos está e recebeu o 30º cartão vermelho – em 16 de março, diante do Pumas, pela liga nacional.

VEJA VÍDEO: Endrick faz golaço de cavadinha pelo Real em semifinal

Mesmo com alto número de expulsões, Ramos se consolidou como um dos melhores zagueiros da sua geração. O espanhol foi titular da Copa do Mundo de 2010 e das Eurocopas de 2008 e 2012 conquistadas pela Espanha e ainda somou quatro títulos da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes e cinco de La Liga.

O top 5 de jogadores com mais expulsões no século 21

O líder do ranking de jogadores com mais cartões vermelhos recebidos é Sergio Ramos. E o restante do Top 5 conta com três jogadores conhecidos no futebol mundial, como divulgado pela página Score 90.

O segundo colocado é Felipe Melo, ex-volante e zagueiro de clubes como Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense que recebeu 28 vermelhos na carreira, a qual foi encerrada no fim de 2024. O terceiro nesse ranking é o aposentado defensor mexicano Rafa Márquez, que jogou junto de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona.

Já o dono do quarto lugar é Gary Medel, chileno de 37 anos que atua na Universidad Católica, do Chile, e passou pelo Vasco entre 2023 e 2024. Na carreira, o volante e zagueiro colecionou 22 expulsões. Por fim, o top 5 é completado pelo italiano Matteo Contini, que já encerrou a carreira com passagens por clubes como Napoli e Atalanta.

A notícia Campeão mundial, Felipe Melo e ex-Vasco: os atletas com mais expulsões no século 21 foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque