Cria de gigante europeu pode ser condenado a dois de prisão por crimes de trânsito (Jogador é cria das categorias do Manchester United )

O jogador inglês Brandon Williams, de 24 anos, pode ser condenado na Inglaterra a dois anos de prisão por delitos de trânsito.

Cria das categorias de Manchester United, o atleta atingiu 159 km/h antes de bater Audi A3 contra um Ford Fiesta em 2023. O futebolista foi encaminhado a um hospital para receber atendimento médico.

Williams se declarou culpado das infrações de direção perigosa e dirigir sem seguro de terceiros.

A sentença do zagueiro será confirmada pela Justiça inglesa em 9 de maio deste ano.

Carreira

Brandon Williams ‘subiu’ para a equipe profissional do Manchester United em 2019/2020. Ao todo, o jogador disputou 51 partidas pelo time principal do clube inglês.

A última equipe do defensor inglês foi o Ipswich Town, por empréstimo, em 2023/2024.

O contrato do atleta com o United terminou em julho do ano passado e Williams está sem clube desde então.

