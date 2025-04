Endrick faz golaço de cavadinha pelo Real em semifinal; veja vídeo (Endrick, atacante do Real Madrid)

Nascido em 2006, Endrick não sentiu a pressão da semifinal da Copa do Rei – mais uma vez. Assim como no jogo de ida diante da Real Sociedad, o atacante brasileiro de 18 anos foi titular do Real Madrid e balançou a rede do adversário. Mas, nesta terça-feira (1/4), o golaço foi de cavadinha – assista ao vídeo abaixo.

Na primeira partida, em 26 de fevereiro, na casa do Real Sociedad, o Madrid venceu por 1 a 0 graças ao gol de Endrick. Jude Bellingham fez o lançamento aos 19 do primeiro tempo para o brasileiro, que acelerou e bateu com a parte de fora do pé esquerdo para definir a vitória.

No duelo de volta, a bola na rede foi ainda mais bonita. No Bernabéu, Endrick recebeu belo passe de Vinicius Júnior e tocou de cavadinha sobre o goleiro Álex Remiro, empatando o duelo entre Madrid e Sociedad por 1 a 1. Veja o gol abaixo.

Esse foi o sétimo gol de Endrick na temporada pelo Real Madrid – são 29 jogos disputados. Na Copa do Rei, essa foi a quinta bola na rede da cria do Palmeiras, que divide a artilharia com Julián Alvarez, atacante argentino do Atlético de Madrid.

A notícia Endrick faz golaço de cavadinha pelo Real em semifinal; veja vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque