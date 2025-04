Jornalista faz ‘alerta’ sobre Cruzeiro de Leonardo Jardim: ‘Não está pronto’ (Jogadores do Cruzeiro comemoram gol no Mineirão)

O jornalista Mário Marra comentou momento do Cruzeiro na temporada antes da estreia da equipe celeste na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (1/4).

A Raposa vai enfrentar o Unión Santa Fé, no Estádio 15 de Abril, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

Os times estão no Grupo E do torneio. Palestino e Mushuc Runa compõe a chave.

Ao ser perguntado se a equipe do treinador português Leonardo Jardim está ‘pronta’ para o duelo, Marra destacou que o técnico europeu está no comando do Cruzeiro há pouco tempo.

“O Cruzeiro passou por uma mudança de técnico tem muito pouco tempo. Acho que aproveitou o período da reta final do Campeonato Mineiro, mas ainda assim é uma mudança sensível”, disse na ESPN.

“O Leonardo Jardim disse algumas vezes que encontrou o grupo abaixo do que ele esperava na parte física, inclusive”, adicionou.

O jornalista afirmou que a equipe ainda está em desenvolvimento, projetou evolução da Raposa na sequência da temporada, mas ‘cobrou’ que o Cruzeiro seja o primeiro da chave.

“Não é do jeito que ele (Leonardo Jardim) esperava e não é do jeito ideal. Não está pronto. Mas essa fase inicial ela vai fazer com que fique. Tem muito jogo. Ele vai conhecer melhor o elenco, porque junta com o Campeonato Brasileiro também. O Cruzeiro vai crescer. É um dos favoritos. Tem que passar em primeiro no grupo. É minha expectativa”, afirmou.

Estreia na Série A

O Cruzeiro estreou nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Mirassol.

Os times se enfrentaram nesse sábado (29/3), no Mineirão, em Belo Horizonte. A Raposa venceu o duelo por 2 a 1. Os atacantes Dudu e Gabigol marcaram e asseguram o triunfo celeste. O lateral-direito Lucas Ramon anotou o tento dos visitantes.

