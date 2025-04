crédito: No Ataque Internacional

Cavani vive inferno astral no Boca, é cobrado pela torcida e pode virar reserva (Edinson Cavani, atacante do Boca Juniors)

O acúmulo de energia desfavorável aparenta até mesmo um inferno astral. Essa é a forma com que o início de temporada de Edinson Cavani no Boca Juniors pode ser definido. O atacante de 38 anos é o capitão do time, mas vive má fase, está sendo cobrado pela torcida xeneize e pode se tornar reserva.

No ano de 2025, Cavani entrou em campo em oito oportunidades, todas como titular e com a braçadeira de capitão. Porém, foram dois gols feitos: abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Huracán, em 2 de fevereiro, e na goleada por 4 a 0 sobre o Defensa y Justicia, em 16 de março.

E não só o número de bolas na rede que chama a atenção, mas também as atuações. O desempenho do centroavante, que tem contrato até dezembro de 2026, está sendo detonado pela própria torcida do Boca Juniors, principalmente após uma chance incrível perdida.

Em 25 de fevereiro, o atacante que brilhou na Europa, em clubes como Napoli, da Itália, e Paris Saint-Germain, da França, teve a bola do jogo para classificar o Boca à terceira fase da Libertadores. Porém, no minuto 52 do segundo tempo, Cavani perdeu a oportunidade mesmo sem goleiro, e a equipe argentina foi eliminada pelo Alianza Lima nos pênaltis.

Cavani na reserva do Boca?

A eliminação da Libertadores na segunda fase fez o Boca Juniors ficar sem calendário internacional neste ano. A pressão, obviamente, aumentou no tradicional clube de La Bombonera. E isso é visto até mesmo em uma enquete sobre Cavani.

O jornal Olé fez uma votação com torcedores xeneizes, e 62% das pessoas foram contra a titularidade absoluta de Edinson Cavani. Ao lado do uruguaio no ataque está Milton Giménez, que marcou quatro gols nas últimas quatro partidas.

E o possível substituto de Cavani também tem números superiores. Caso o técnico Fernando Gago opte por colocar o experiente centroavante uruguaio no banco, a principal opção é Miguel Merentiel, ex-jogador do Palmeiras que, mesmo reserva, já fez seis gols em 2025.

A notícia Cavani vive inferno astral no Boca, é cobrado pela torcida e pode virar reserva foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno