Guarda-costas de Messi é banido dos jogos da MLS: ‘Não sou o problema’ (Fã passa por segurança Yassine Cheuko para abraçar Lionel Messi, no Panamá)

Figura frequente nos jogos do Inter Miami desde a chegada de Lionel Messi, em julho de 2023, o guarda-costas Yassine Cheuko revelou que foi banido de estar à beira do campo nas partidas da liga norte-americana de futebol (MLS) e da Concacaf.

“Fiquei sete anos na Europa trabalhando no Campeonato Francês e na Liga dos Campeões, e só seis pessoas invadiram o campo. Cheguei aos Estados Unidos e, em 20 meses de trabalho, 16 pessoas já invadiram o campo. Há um problema enorme aqui. Eu não sou o problema. Deixe-me ajudar Messi”, disse Yassine Cheuko em entrevista ao canal House Of Highlights.

Os vídeos do guarda-costas correndo para dentro de campo para impedir que invasores cheguem até Lionel Messi viralizaram nas redes sociais. No Instagram, Yassine Cheuko soma mais de um milhão de seguidores.

“Eu amo a MLS e a Concacaf, mas temos que trabalhar juntos. Eu amo ajudar. Não sou melhor que ninguém, mas tenho muita experiência na Europa. Tudo bem, eu entendo a decisão deles, mas acho que poderíamos fazer melhor”, revelou.

Segundo o jornal espanhol AS, Yassine Cheuko era militar e fez parte do Navy Seals, grupo de operações especiais da marinha dos Estados Unidos. O guarda-costas ainda serviu no Iraque e no Afeganistão. Ele também é especialista em diversas artes marciais.

Depois de desfalcar a Argentina na última Data Fifa, Lionel Messi entrou em campo no último sábado (29/3) e marcou um gol na vitória do Inter Miami sobre o Philadelphia Union por 2 a 1, pela MLS. Na temporada, o argentino tem cinco gols e duas assistência, em seis partidas.

O Inter Miami volta a campo nesta quinta-feira (3/4), às 00h30 (de Brasília), pela partida da ida das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf contra o Los Angeles FC, no BMO Stadium.

A notícia Guarda-costas de Messi é banido dos jogos da MLS: ‘Não sou o problema’ foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press