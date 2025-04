Goleiro ex-Barcelona sofre perfuração intestinal em choque com atacante (Equipe titular do Barcelona em fevereiro de 2018 com o goleiro Jasper Cillessen)

O goleiro holandês Jasper Cillessen, de 35 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência nesta terça-feira (1º/4). O jogador sofreu uma perfuração no intestino delgado depois de um choque com o atacante Borja Iglesias no jogo entre Las Palmas e Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol (LaLiga), na segunda-feira (31/3).

Cillessen, que foi goleiro do Barcelona entre as temporadas de 2016/17 e 2018/19, retornou ao futebol espanhol nesta temporada para defender o Las Palmas.

Na partida diante do Celta de Vigo, ele deixou o campo em uma maca e chegou a vomitar. O atleta foi rapidamente transferido para o hospital. No início, havia dúvidas sobre a necessidade de cirurgia.

“Dependerá da profundidade da ferida”, explicou Diosdano Bolaños, médico do Las Palmas, ao chefe de serviços médicos do Celta de Vigo, em uma conversa que ocorreu no túnel do estádio.

Lance envolvendo Jasper Cillessen e Borja Iglesias no jogo entre Las Palmas e Celta de Vigo (foto: Reprodução/Site Marca)

Depois de avaliar o goleiro, o médico decidiu que a melhor opção era operar em um hospital de Vigo. Conforme o jornal espanhol Marca, a cirurgia ocorreu sem problemas e o goleiro do Las Palmas está bem. Por enquanto, não se sabe quanto tempo Cillessen ficará fora de ação.

Jasper Cillessen foi o goleiro titular da Seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Ele conquistou, naquele ano, o terceiro lugar da competição após vitória por 3 a 0 justamente sobre a Seleção Brasileira, em Brasília.

