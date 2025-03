Melhor jogador em partida, atleta recebe ovos como prêmio (Goleiro foi eleito melhor jogador do Bryne FK na partida )

O goleiro holandês Jan de Boer, do Bryne FK, recebeu prêmio inusitado após ser eleito melhor atleta do equipe no confronto com o Bodø/Glimt nesse domingo (30/3).

Os times se enfrentaram pela primeira rodada do Eliteserien (Campeoanto Noruguês), no Bryne Stadion.

Mesmo com a vitória do Bodø/Glimt por 1 a 0, de Boer foi apontado como o melhor em campo.

O arqueiro fez três defesas e defendeu uma penalidade aos 10 minutos da segunda etapa.

Como ‘recompensa’, o holandês levou para casa quatro dúzias de ovos. Segundo o clube, o prêmio é uma homenagem a ligação do Bryne com a agricultura da região.

Jan de Boer ble kåret til Brynes beste mot Bodø/Glimt og fikk reise hjem med bestemannspremien som denne kampen var fire brett med egg fra Steinsland & Co pic.twitter.com/ozzbZSFKaK — Bryne FK (@Bryne_FK) March 30, 2025

Próxima premiação

Após a premiação com ovos, segundo a BBC, o próximo ‘presente’ ao melhor da partida do Bryne FK, serão caixas de leite.

Na segunda rodada do Campeoanto Noruguês, a equipe enfrenta o Kristiansund BK, na próxima segunda (6/4), no Kristiansund Stadion.

